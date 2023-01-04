Беспилотная авиация стала главным игроком в современном масштабном конфликте, в котором участвуют стороны, обладающие пусть и в известном случае поставленными исключительно с Запада, но примерно равными техническими возможностями. С помощью беспилотников осуществляется разведка местности перед продвижением пехоты и бронетехники, производится корректировка артиллерийского и танкового огня, а также осуществляется непосредственно прямое поражение объектов противника с помощью «дронов-камикадзе».
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Иными словами, аббревиатура БПЛА проходит лейтмотивом в современном вооружённом конфликте, и госкорпорация «Ростех» сегодня сообщила о том, что в течение 1—2 месяцев планирует завершить государственные испытания и перейти к серийному производству «принципиально нового поколения» средств радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Причём речь идёт как об авиационных, так и наземных средствах РЭБ и борьбы с БПЛА.
Параллельно «Ростех» заявил о продолжении поставок в войска модернизированных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, а также различных моделей самоходных артиллерийских установок, самоходных миномётов, а также устрашающей огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк». В целом предприятия корпорации повсеместно наращивают производство по всей номенклатуре — от стрелкового вооружения до стратегических бомбардировщиков.