Это абсолютный рекорд среди отечественных новогодних премьер.

О том, что очаровательный семейный фильм «Чебурашка» про любимого с детства персонажа соберёт рекордную сумму в российском прокате, особенно в отсутствие официальных поставок западных фильмов, было очевидно ещё задолго до премьеры. За первый день проката «Чебурашка» собрал 225 миллионов рублей, ну а в дальнейшем суточная выручка начала только расти: как результат, уже по состоянию на конец третьего дня проката сборы фильма составили один миллиард рублей, а на момент публикации данного материала и вовсе превысили 1,3 миллиарда.

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Таким образом, мы имеем дело с абсолютным рекордсменом по сборам среди отечественных новогодних премьер, а по итогам года, скорее всего, и с рекордсменом среди российских фильмов вообще.

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Что касается обладателей почётных второго и третьего мест в «топе», то их занимают картины «Иван Царевич и Серый Волк 5», сборы которого на момент публикации данной заметки составили 185,6 млн рублей, и «Непослушник 2» с почти 120 миллионами рублей сборов.