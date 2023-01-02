Первого января в российский кинопрокат поступил красочный семейный фильм «Чебурашка». Учитывая любовь отечественного зрителя к этому «не то попугаю, не то обезьяне — попузьяне», логично было предположить, что рекорд сборов не заставит себя долго ждать. Так оно и вышло: за первое января «Чебурашке» удалось собрать 225 миллионов рублей, что является абсолютным рекордом среди всех отечественных новогодних премьер.
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Для сравнения, предыдущий суточный новогодний рекорд в 156,5 миллионов рублей был зафиксирован 1 января 2021 года, и завоевал его фильм «Последний богатырь: Корень зла». Ещё годом ранее фильм «Холоп» за сутки заработал 147,6 миллиона рублей.
Прокатчики ожидают, что за дни новогодних праздников сборы «Чебурашки» перевалят за миллиард рублей. Судя по тенденции — сегодня, например, за неполный день «Чебурашка» уже собрал почти 195 миллионов рублей — данное ожидание не так уж далеко от реализуемого.