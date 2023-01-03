«Болтанка» продолжается.

Перед уходом на новогодние праздники, которые у Мосбиржи сильно укороченные относительно всей страны, рубль порадовал укреплением, подарившим надежду на то, что период ослабления на фоне нефтяного эмбарго и введения «потолка» цен на нефть завершился. Но не тут-то было: сегодня по итогам возобновившихся торгов на Мосбирже рубль «просел» к доллару и евро.

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Если 30 декабря курс доллара составлял 69,9 рублей за одного вечнозелёного президента, то сегодня к концу торгов подрос до 71,13 рублей. С евро ситуация чуть менее драматичная: рост составил 50 копеек — с 74,3 рублей от 30 декабря до 74,8 рублей на конец 3 января.

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Между тем эксперты продолжают спорить на тему того, каким должен быть справедливый курс рубля по отношению к западным валютам. На самом деле, в перспективе, если страны стремящейся к расширению группы БРИКС смогут реализовать план по созданию собственной резервной валюты, то данный вопрос моментально уйдёт с повестки дня.