Не пора ли Украине начать делать реалистичные шаги в сторону их завершения?

Боевые действия — это всегда горе, и в самой тяжёлой ситуации во время них оказывается государство, на территории которого, собственно, и проходят боевые действия. Разрушается инфраструктура, наносится невосполнимый ущерб человеческим ресурсам, происходит массовое бегство беженцев, жесточайшим образом «проседает» экономика. За десять с небольшим месяцев специальной военной операции украинские власти подсчитали, что ущерб экономике страны от боевых действий превышает 700 миллиардов долларов. Соответствующей информацией поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Стоит отметить, что за последние полгода нанесённый ущерб увеличился вдвое: по состоянию на начало июня 2022 года он исчислялся 350 миллиардами долларов, но после массированных ударов по энергосистеме, объектам военного управления, связи и оборонной промышленности взлетел до 700 миллиардов. Если верить украинским данным, то на текущий момент повреждено 50 % энергосистемы страны, а на её восстановление уйдёт до нескольких лет — и то, при условии прекращения обстрелов.

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Между тем российские власти повторяют, что при желании Украина может прекратить боевые действия за один день. Но такого желания, даже несмотря на ущерб в сотни миллиардов долларов, там пока не наблюдается.