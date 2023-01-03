Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские власти насчитали свыше $700 миллиардов ущерба от боевых действий в стране
Не пора ли Украине начать делать реалистичные шаги в сторону их завершения?
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Боевые действия — это всегда горе, и в самой тяжёлой ситуации во время них оказывается государство, на территории которого, собственно, и проходят боевые действия. Разрушается инфраструктура, наносится невосполнимый ущерб человеческим ресурсам, происходит массовое бегство беженцев, жесточайшим образом «проседает» экономика. За десять с небольшим месяцев специальной военной операции украинские власти подсчитали, что ущерб экономике страны от боевых действий превышает 700 миллиардов долларов. Соответствующей информацией поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

реклама

Стоит отметить, что за последние полгода нанесённый ущерб увеличился вдвое: по состоянию на начало июня 2022 года он исчислялся 350 миллиардами долларов, но после массированных ударов по энергосистеме, объектам военного управления, связи и оборонной промышленности взлетел до 700 миллиардов. Если верить украинским данным, то на текущий момент повреждено 50 % энергосистемы страны, а на её восстановление уйдёт до нескольких лет — и то, при условии прекращения обстрелов.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Между тем российские власти повторяют, что при желании Украина может прекратить боевые действия за один день. Но такого желания, даже несмотря на ущерб в сотни миллиардов долларов, там пока не наблюдается.

#россия #экономика #украина #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В России заявили об ответе в случае нарастания военных угроз со стороны Японии
Польша просит ООН посодействовать в выплате репараций от Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
20
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
16
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
74
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
27
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
25
В США строят новые десантные корабли класса Америка
9
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
2
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
4

Сейчас обсуждают

Серж Д
21:20
Матвиенко В.И следующий президент будет
Может ли Д.Медведев стать президентом РФ в 2024г-из серии новогодних прогнозов, которые мы заслужили
jsth
21:19
"да и сам он часто говорит именно то, что хотят услышать жители России" Во-первых, в последнее время он преимущественно говорит не жителям России, а западным партнерам. В-вторых, жителям России говор...
Может ли Д.Медведев стать президентом РФ в 2024г-из серии новогодних прогнозов, которые мы заслужили
Николай Колычев
21:18
Я купил два таких дешевых модуля: 16Gb DDR4 3600MHz Apacer NOX Black (AH4U16G36C25YMBAA-1), каждый стоил 2 месяца назад 3300 рублей. Итого заплатил 6600 рублей, два старых модуля по 8 Гб продал за 375...
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Вячеслав Безруков
21:17
Обеспечили вай вай 7... а у меня только 5 ый и тот кроме мобилы никто не пользует)
CES 2023: MediaTek выпустила новый чип Filogic 880 с поддержкой Wi-Fi 7
Бог Кузя
21:17
Довёл девушку до увольнения, клянча пиво взаймы?
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
qwe_123
21:14
она вроде бы уволилась. уже неделю ее в магазе нет. единственый лучик света в моей жизни пропал.......
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Бог Кузя
21:13
Брюнетке-продавщице в магазине с пивом привет передавай.
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
qwe_123
21:11
завтра в магаз после 14:00 по идее должна в днс приехать. пьянствовать буду
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Бог Кузя
21:09
Всё лучшее Шеше. 4080 распаковал, лишенец?
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Дмитрий Малинин
21:09
купи тогда такие же. Совместимость должна быть-если лучше купишь всё равно по худшим система установки выравняет
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем