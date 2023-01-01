И это, увы, в лучшем случае.

Так уж сложилось, что с подачи западных политиков маховик эскалации боевых действий на территории Украины раскрутился до такой степени, что российским вооружённым силам пришлось начать делать то, о чём в начале специальной военной операции даже речи не шло: с октября ВС РФ систематически наносят ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Наносимый ущерб в отсутствие материальных возможностей для ликвидации его последствий приводит к накопительному эффекту, и на сегодняшний день уровень повреждений достиг беспрецедентного, о чём заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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По словам Кудрицкого, «достаточно большая» часть объектов или повреждены, или полностью уничтожены, причём речь, как уточняет глава «Укрэнерго», идёт не только о подстанциях компании, но также о тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, резервные схемы питания имеют свои пределы, и по своей сути они обладают меньшей надёжностью — как следствие, каждый последующий удар по энергосистеме становится болезненнее предыдущего.

Ранее украинские чиновники заявляли, что восстановление энергосистемы будет возможным только к лету — и то, при условии отсутствия новых ударов.

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Эксперты считают, что ситуация с энергетикой на Украине близка к аховой, и её восстановление может зайти в тупик. Дело в том, что украинские энергообъекты работают по советским стандартам, и соответствующее оборудование в необходимых количествах в настоящее время производится только в России. Таким образом, аналитики приходят к выводу, что без помощи российской стороны решить проблему не удастся, ну а для этого сначала должны прекратиться боевые действия.