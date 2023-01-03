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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Власти запланировали на 2023-й год рост продаж новых автомобилей в РФ до 1 миллиона
На отечественный автопром делается особая ставка.
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Российский автомобильный рынок в текущем году должен показать рост, за год может быть реализовано около 1 миллиона автомобилей. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью изданию РБК. Напомним, в прошедшем 2022 году в России было продано на 200 тысяч меньше новых машин.

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Источник изображения: «Агентство городских новостей МОСКВА»

Денис Мантуров дал понять, что показатель продаж точно не будет ниже 800 тысяч, а с помощью механизма параллельного импорта эту цифру можно довести до 1 миллиона. На отечественный автопром в данном контексте возлагают серьёзные надежды: 50 тысяч «Москвичей» и более 400 тысяч автомобилей от АвтоВАЗа. Но тут нужно понимать, что речь идёт только о выпущенных машинах, а не реализованных.

Также глава Минпромторга отметил, что в течение нового года ситуация на автомобильном рынке «выйдет на понятные тренды». К примеру, зарубежным автопроизводителям точно придётся принять для себя окончательное решение о дальнейшей работе (или уходе — тут уже зависит от решения) в России.

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Сам автомобильный рынок России стал расти ещё с конца 2022 года. Только за предпоследнюю неделю ушедшего года продажи новых автомобилей в стране подросли на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Рост наблюдался не только в сегменте «легковушек», но ещё и с грузовыми автомобилями и даже автобусами.

#автомобили
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