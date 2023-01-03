Когда в экономике полный «трэш» и уныние, и не на такие унижения пойдёшь.

Последнее время Польша отличается одержимостью практически во всех вопросах международных отношений; если, конечно, то, чем занимается польское руководство, можно назвать отношениями. Например, постоянно требует от Германии выплаты военных репараций за дела давно минувших дней. В самой Германии на эти требования реагируют примерно как на лай йоркширского терьера, в ответ на что Польша решила пойти дальше и привлечь к данному вопросу Организацию Объединённых Наций (ООН).

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О направлении соответствующего запроса в ООН сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. По словам господина Мулярчика, польская сторона просит ООН «вмешаться в этот вопрос» и создать платформу для диалога с Германией, которая этот диалог вести не хочет.

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По последним данным, Польша хочет истребовать с Германии сумму, эквивалентную примерно $1,3 триллиона. По словам польского руководства, это сумма, соответствующая нанесённому Германией Польше ущербу во время Второй мировой войны.