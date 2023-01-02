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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская дальняя авиация продолжит выполнять задачи в рамках СВО в этом году
Шутки кончились ещё в октябре.
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За последние несколько месяцев российская стратегическая (дальняя) авиация нарастила активность своих действий в рамках специальной военной операции, осуществляя запуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам энергетики, военного управления, оборонного комплекса и связи. В наступившем году дальняя авиация продолжит выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, о чём сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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По словам командующего, в новом году «будет продолжена работа по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», а все эти задачи будут решаться в 2023 году в ходе участия дальней авиации в СВО.

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Отметим, что в России сейчас применяются стратегические бомбардировщики разных классов: Ту-22М3, Ту-95МС, а также Ту-160. Все самолёты проходят плановую глубокую модернизацию, а в случае с Ту-160 также возобновлено производство новых «стратегов» с нуля. После распада СССР новые стратегические бомбардировщики в России не производились вплоть до 2016 года, когда президентом была поставлена соответствующая задача.

#авиация #военная авиация #дальняя авиация #стратегическая авиация
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Кайрат Иманов
14:56
Если он был националистом ,то ты ебанный нацист -фашист ,шошка
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Кайрат Иманов
14:54
Интересно если украинцы националисты ,то орки нацисты ,то бишь фашисты ,логично !))) Я не украинец ,но я на стороне Украины и таких ровно столько сколько,но без мордорстана с его ЗОМБИРОВАННЫМ племене...
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Бизнесмен
14:54
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Алексей Гордеев
14:49
Конечно, солдаты виноваты, а командование вне подозрений - все правильно сделало !
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Necrams
14:49
Не интересно, давай масштабный обзор на табуретку спустя пару недель эксплуатации.
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
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