Шутки кончились ещё в октябре.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

За последние несколько месяцев российская стратегическая (дальняя) авиация нарастила активность своих действий в рамках специальной военной операции, осуществляя запуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам энергетики, военного управления, оборонного комплекса и связи. В наступившем году дальняя авиация продолжит выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, о чём сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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По словам командующего, в новом году «будет продолжена работа по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», а все эти задачи будут решаться в 2023 году в ходе участия дальней авиации в СВО.

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Отметим, что в России сейчас применяются стратегические бомбардировщики разных классов: Ту-22М3, Ту-95МС, а также Ту-160. Все самолёты проходят плановую глубокую модернизацию, а в случае с Ту-160 также возобновлено производство новых «стратегов» с нуля. После распада СССР новые стратегические бомбардировщики в России не производились вплоть до 2016 года, когда президентом была поставлена соответствующая задача.