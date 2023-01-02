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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» приблизились к $1,4 млрд
Но этого всё равно маловато.
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Вот уже больше двух недель «Аватар: Путь воды» участвует в кинопрокате, и по состоянию на самое начало наступившего года мировые сборы картины практически вплотную приблизились к $1,4 млрд, а именно — составили $1,379 млрд. В среднем новый «Аватар» зарабатывает порядка $100 миллионов ежесуточно, так что если фильм Джеймса Кэмерона действительно собирается собрать необходимые два миллиарда, то при сохранении текущей тенденции ему на это потребуется ещё примерно неделя.

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Стоит отметить, что многие любители кино ещё пока не рискуют посещать кинотеатры, учитывая эпидемиологическую обстановку, да и глобальный чудовищный кризис уверенности в завтрашнем дне вовсе не прибавляет, в результате чего походы в кино уходят даже не на второй план.

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Тем не менее, в таких суровых условиях «Аватар: Путь воды» демонстрирует потрясающие экономические результаты, став пятнадцатым самым кассовым фильмов всех времён.

#кино
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