Вот уже больше двух недель «Аватар: Путь воды» участвует в кинопрокате, и по состоянию на самое начало наступившего года мировые сборы картины практически вплотную приблизились к $1,4 млрд, а именно — составили $1,379 млрд. В среднем новый «Аватар» зарабатывает порядка $100 миллионов ежесуточно, так что если фильм Джеймса Кэмерона действительно собирается собрать необходимые два миллиарда, то при сохранении текущей тенденции ему на это потребуется ещё примерно неделя.
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Стоит отметить, что многие любители кино ещё пока не рискуют посещать кинотеатры, учитывая эпидемиологическую обстановку, да и глобальный чудовищный кризис уверенности в завтрашнем дне вовсе не прибавляет, в результате чего походы в кино уходят даже не на второй план.
Тем не менее, в таких суровых условиях «Аватар: Путь воды» демонстрирует потрясающие экономические результаты, став пятнадцатым самым кассовым фильмов всех времён.