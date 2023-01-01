Но общая доля в выработке по-прежнему не превышает 20 %.

К атомной энергетике у многих до сих пор крайне предвзятое отношение, однако реальность такова, что на обозримую перспективу данный способ генерации электрической и тепловой энергии является самым эффективным и безвредным, а в случае замыкания ядерного топливного цикла, к которому российские атомщики подошли уже вплотную, может исполниться мечта человечества о практически неисчерпаемых источниках энергии. Но то — пусть близкое, но всё же будущее, сегодня же концерн «Росэнергоатом» решил подвести итоги минувшего года, и главным из них стала рекордная выработка электроэнергии российскими АЭС, превысившая 223,3 миллиарда киловатт-часов.

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Новый рекорд совсем немножко превосходит рекорд за 2021 года — всего примерно на один миллиард киловатт-часов — но процесс идёт, и мощности наращиваются. Самыми продуктивными в этом году стали Балаковская, Ростовская и Калининская атомные электростанции, каждая из которых выработала от 32,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии до 35,7 млрд кВт⋅ч.

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Всего на долю атомных электростанций в России приходится около 20 % всей выработки электроэнергии. В стране постоянно ведутся работы по введению в строй как новых энергоблоков уже существующих атомных станций, так и возведение полностью новых объектов.