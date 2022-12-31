Если не считать постсоветское пространство, то единственной европейской страной, никак не поддержавшей антироссийские так называемые санкции, является Сербия. Причина такого поведения вполне закономерна: сербский народ считает Россию ближайшим другом, а в сербском руководстве представлены люди, работающие в интересах своего государства, а не заокеанского владыки. Тем не менее, угрозы в отношении окружённой недоброжелателями Сербии нарастают, и президент страны Александр Вучич, вчера заявивший о предотвращении конфликта со своей косовской провинцией, также прокомментировал отношения с Россией.
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По словам Вучича, Сербия «легко» не отречётся от своей позиции по России и санкций против неё. На данный момент, отмечает Вучич, непросто сказать, как долго страна сможет придерживаться этой позиции, но одно точно: жизненными интересами Сербии глава государства ради следования ей жертвовать не станет.
На самом деле, позиция Сербии, учитывая моральные обязательства перед своим народом в отношении России, предельно прагматична: в случае «шухера» Россия в обозримой перспективе прийти на помощь Сербии физически не сможет, поскольку отрезана от неё странами НАТО. Кроме того, у России сейчас есть более приоритетные задачи, и Александр Вучич это прекрасно понимает и действует, исходя из реалий сегодняшнего дня.