Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии объяснил, при каких условиях страна введёт санкции против России
Фигурально выражаясь, только при приставленном к виску револьвере.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если не считать постсоветское пространство, то единственной европейской страной, никак не поддержавшей антироссийские так называемые санкции, является Сербия. Причина такого поведения вполне закономерна: сербский народ считает Россию ближайшим другом, а в сербском руководстве представлены люди, работающие в интересах своего государства, а не заокеанского владыки. Тем не менее, угрозы в отношении окружённой недоброжелателями Сербии нарастают, и президент страны Александр Вучич, вчера заявивший о предотвращении конфликта со своей косовской провинцией, также прокомментировал отношения с Россией.

реклама

По словам Вучича, Сербия «легко» не отречётся от своей позиции по России и санкций против неё. На данный момент, отмечает Вучич, непросто сказать, как долго страна сможет придерживаться этой позиции, но одно точно: жизненными интересами Сербии глава государства ради следования ей жертвовать не станет.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

На самом деле, позиция Сербии, учитывая моральные обязательства перед своим народом в отношении России, предельно прагматична: в случае «шухера» Россия в обозримой перспективе прийти на помощь Сербии физически не сможет, поскольку отрезана от неё странами НАТО. Кроме того, у России сейчас есть более приоритетные задачи, и Александр Вучич это прекрасно понимает и действует, исходя из реалий сегодняшнего дня.

#россия #политика #сербия #международные отношения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Госдепе США выразили обеспокоенность сближением России и Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
137
Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
39
Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite
10
Добротная сборка до 50 тысяч рублей, для игры с DLSS и трассировкой
5
Встроенный SSRTGI против нативного RT в Ведьмак 3
13
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
141
AMD Radeon HD8570 в 2023 году - решаю проблему установки драйверов + тест
9
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
81
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
3
Проповедник - сериал на новогодние каникулы, который мы заслужили
9

Сейчас обсуждают

Долбойоб ряженый Шеша
14:50
Ихуйстобой, чмошный неудачник
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Мажор
14:49
Я ухожу с этого сайта, А теперь у меня rtx 4080. Ищи меня на майнинг club
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Кружит голову Василек
14:48
Я уверен что ты уже готовишь новую роль и обязательно порадуешь своих поклонниц новыми творческими успехами и всех посетителей этого сайта в 2023 году не менее ярко, как ты это делала это 2022-м
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Мажор
14:46
Брат да моя жизнь полное говно, нет у меня никаких планов
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Кружит голову Василек
14:45
Какие у тебя планы в 2023 году по поводу новых ников и ролей?
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
MriS
14:43
7950X и 13900K не на пару лет покупают, лет на 6-8 вполне хватит.
Проблемы AMD явно преувеличены – Ryzen 7000 расходятся как горячие пирожки на Newegg и Best Buy
Мажор
14:42
Нету: Положенец, Ольга скабеева, Василь Вакаров, qwe_123 ... Дальше не помню но здесь много чего не хватает. А где арестант?
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Chimbal
14:42
Ты сначала заявляешь что у меня все говно по звуку и вообще никуда не годится, а после заявляешь что типо сам говно используешь и все такое... Это довольно забавно, тем более я уже говорил что не имею...
Мутант года - наушники "HyperSVEN" и компактный ПК в самодельном корпусе
Долбойоб ряженый Шеша
14:41
А может это и было у них задание выкрасть?
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Кружит голову Василек
14:41
да, тебя слишком много и это ещё не все твои ники Shehenbek-Tant-Ogly, Shehenbek, Tant-Ogly, Шеша сидит с компа, Майню в минус, Майню в долгосрок, SODOMid, Дагестанец, Чеченец, Umid Xaydarov, Леонид ...
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем