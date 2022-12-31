Дешевле «Москвича» — уже актуально.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Компания Changan смогла добиться сертификации лифтбека Changan Uni-V для рынка России. Один из крупных дилеров уже начал самостоятельно поставлять в Россию данные авто прямо из Китая. ОТТС на новинку уже есть в реестре одобрений типа транспортного средства.

реклама

При описании новых автомобилей мы начинаем разговор с габаритов. Длина Changan Uni-V составляет 4680 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм. Размер колёсной базы равен 2750 мм. Автомобильные журналисты уже успели обратить внимание на тот факт, что по длине китайский лифтбек почти совпадает с Skoda Octavia, а по колёсной базе очень похож на «китайскую» Skoda Octavia Pro.

Как это уже стало обыденностью в случае с ограниченным экспортом китайских автомобилей, дилеры не стали сильно «заморачиваться» с ассортиментом силовых установок, представив только один доступный вариант. Changan Uni-V оснащён бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра мощностью 181 л.с. при 300 Нм крутящего момента. Уникальная особенность данного мотора заключается в том, что он без проблем «переваривает» 92-й бензин. Двигатель работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Лифтбек Changan Uni-V, поставляемый в Россию, оснащён системой «ЭРА-ГЛОНАСС», электромеханическим стояночным тормозом, независимой передней подвеской со стойками McPherson и независимой многорычажной задней подвеской. А вот за электропривод и подогрев наружных зеркал, электростеклоподъёмники и кондиционер придётся платить отдельно.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Поставками Changan будет заниматься московский дилер «Авилон», на сайте поставщика есть три автомобиля, два из которых отдают за 2 750 000, ещё один — на 100 тысяч дороже.