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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Россию привезли китайский лифтбек Changan Uni-V за 2,75 миллиона рублей
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Компания Changan смогла добиться сертификации лифтбека Changan Uni-V для рынка России. Один из крупных дилеров уже начал самостоятельно поставлять в Россию данные авто прямо из Китая. ОТТС на новинку уже есть в реестре одобрений типа транспортного средства.

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При описании новых автомобилей мы начинаем разговор с габаритов. Длина Changan Uni-V составляет 4680 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм. Размер колёсной базы равен 2750 мм. Автомобильные журналисты уже успели обратить внимание на тот факт, что по длине китайский лифтбек почти совпадает с Skoda Octavia, а по колёсной базе очень похож на «китайскую» Skoda Octavia Pro.

Как это уже стало обыденностью в случае с ограниченным экспортом китайских автомобилей, дилеры не стали сильно «заморачиваться» с ассортиментом силовых установок, представив только один доступный вариант. Changan Uni-V оснащён бензиновым турбированным мотором объёмом 1,5 литра мощностью 181 л.с. при 300 Нм крутящего момента. Уникальная особенность данного мотора заключается в том, что он без проблем «переваривает» 92-й бензин. Двигатель работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Лифтбек Changan Uni-V, поставляемый в Россию, оснащён системой «ЭРА-ГЛОНАСС», электромеханическим стояночным тормозом, независимой передней подвеской со стойками McPherson и независимой многорычажной задней подвеской. А вот за электропривод и подогрев наружных зеркал, электростеклоподъёмники и кондиционер придётся платить отдельно.

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Поставками Changan будет заниматься московский дилер «Авилон», на сайте поставщика есть три автомобиля, два из которых отдают за 2 750 000, ещё один — на 100 тысяч дороже.

#автомобили #changan #changan uni-v
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