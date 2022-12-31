Госдеп по непонятной причине считает нормальным быть в каждой бочке затычкой.

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Формально Китай заявляет о нейтральной позиции в отношении России и проводимой ею специальной военной операции, однако на деле контакты двух стран учащаются, товарообмен увеличивается, а сотрудничество в различных сферах, включая военную, растёт семимильными шагами. В Государственном департаменте США это, мягко говоря, чувствительная тема, и один из представителей американского внешнеполитического ведомства заявил, что сближение России и Китая вызывает у Госдепа обеспокоенность.

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В частности, представитель Госдепа заявляет, что поведение Пекина явно демонстрирует наращивание его связей с Москвой, причём Поднебесная не поддаётся на угрозы «возможных последствий» со стороны Вашингтона и Брюсселя в деле содействия в обходе введённых против России санкций.

Вчера президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в рамках которых китайская сторона, в частности, заявила о приверженности работы с Россией и другими прогрессивными силами в мире, «выступающими против гегемонизма».

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Стоит отметить, что вступление западного мира ещё и в конфронтацию с Китаем крайне невыгодно первому, поэтому американским и европейским политикам следует наконец-то повзрослеть и начать внимательно следить за словами.