Формально Китай заявляет о нейтральной позиции в отношении России и проводимой ею специальной военной операции, однако на деле контакты двух стран учащаются, товарообмен увеличивается, а сотрудничество в различных сферах, включая военную, растёт семимильными шагами. В Государственном департаменте США это, мягко говоря, чувствительная тема, и один из представителей американского внешнеполитического ведомства заявил, что сближение России и Китая вызывает у Госдепа обеспокоенность.
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В частности, представитель Госдепа заявляет, что поведение Пекина явно демонстрирует наращивание его связей с Москвой, причём Поднебесная не поддаётся на угрозы «возможных последствий» со стороны Вашингтона и Брюсселя в деле содействия в обходе введённых против России санкций.
Вчера президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в рамках которых китайская сторона, в частности, заявила о приверженности работы с Россией и другими прогрессивными силами в мире, «выступающими против гегемонизма».
Стоит отметить, что вступление западного мира ещё и в конфронтацию с Китаем крайне невыгодно первому, поэтому американским и европейским политикам следует наконец-то повзрослеть и начать внимательно следить за словами.