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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ввезённый из Китая новый кроссовер Audi Q6 продаётся в России за 10 миллионов рублей
На самом деле, даже чуточку дороже.
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Один из петербургских дилеров Audi привёз в Россию партию полноразмерных кроссоверов Audi Q6, изначально предназначавшихся для китайского рынка. Покупатели новинок станут обладателями самого крупного SUV в линейке Audi, который по размерам больше всех кроссоверов производителя в Европе.

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Самое время сейчас вспомнить о габаритах новинки. В длину Q6 превышает 5 метров, а колёсная база почти достигает 3 метров. Автомобиль также оснащён трёхрядным семиместным салоном, но это на данном этапе. Позже на рынок выйдет шестиместная версия, в котором «диван» на втором ряду будет заменён на два раздельных кресла с индивидуальными электрическими регулировками.

Если говорить об автомобилях, которые привезли в Россию, то это оснащённые 2,0-литровым бензиновым мотором с турбиной от Volkswagen Teramont мощностью 265 л.с., а также семиступенчатым роботом и полным приводом. Разгон до «сотни» — всего за 7,6 секунды.

А теперь самое важное — цена. Все привезённые Audi Q6 будут стоить 10 150 000 рублей. Автомобиль будет оснащён адаптивной светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, 20-дюймовыми колёсами, кожаным салоном, расширенной медиасистемой и передними креслами с электрорегулировками и памятью.

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Производство Audi Q6 ведётся на китайском совместном предприятии SAIC Volksvagen, официально в России этот автомобиль никогда не продавался.

#автомобили #audi q6 #qudi
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Ну чем ты не нацик? Я с ними работал, общался. И могу сделать выводы, что такие пдорасы как ты есть абсолютно везде.
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Fizik56
22:08
Мотор поперечный, 4wd муфта, это уже не Ауди, полукровка как Q3.
Ввезённый из Китая новый кроссовер Audi Q6 продаётся в России за 10 миллионов рублей
Мимо
22:08
Лучше ты про свою жопу пишу- толку больше будет.
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ffe
22:07
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Чё, уже отмечаешь ? длина 5 метров, а не 6.
Ввезённый из Китая новый кроссовер Audi Q6 продаётся в России за 10 миллионов рублей
Такой-то
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