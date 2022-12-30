На самом деле, даже чуточку дороже.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Один из петербургских дилеров Audi привёз в Россию партию полноразмерных кроссоверов Audi Q6, изначально предназначавшихся для китайского рынка. Покупатели новинок станут обладателями самого крупного SUV в линейке Audi, который по размерам больше всех кроссоверов производителя в Европе.

реклама

Самое время сейчас вспомнить о габаритах новинки. В длину Q6 превышает 5 метров, а колёсная база почти достигает 3 метров. Автомобиль также оснащён трёхрядным семиместным салоном, но это на данном этапе. Позже на рынок выйдет шестиместная версия, в котором «диван» на втором ряду будет заменён на два раздельных кресла с индивидуальными электрическими регулировками.

Если говорить об автомобилях, которые привезли в Россию, то это оснащённые 2,0-литровым бензиновым мотором с турбиной от Volkswagen Teramont мощностью 265 л.с., а также семиступенчатым роботом и полным приводом. Разгон до «сотни» — всего за 7,6 секунды.

А теперь самое важное — цена. Все привезённые Audi Q6 будут стоить 10 150 000 рублей. Автомобиль будет оснащён адаптивной светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, 20-дюймовыми колёсами, кожаным салоном, расширенной медиасистемой и передними креслами с электрорегулировками и памятью.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Производство Audi Q6 ведётся на китайском совместном предприятии SAIC Volksvagen, официально в России этот автомобиль никогда не продавался.