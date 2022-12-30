В начале этого года Россия, не дожидаясь прекращения своего членства в Совете Европы (СЕ) со стороны последнего, самостоятельно покинула данную организацию. По какой-то необъяснимой причине договоры СЕ в отношении России продолжают действовать несмотря на факт того, что России в этом самом СЕ уже нет, и вот, сегодня правительство представило президенту предложение о прекращении их действия.
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Как уточнили в правительстве, предложение было направлено главе государства после того, как в Министерстве иностранных дел данную организацию назвали инструментом антироссийской политики вследствие того, что большинство её членов являются одновременно членами НАТО и/или Евросоюза.
После представления документа главе государства тот внесёт его в Государственную Думу.