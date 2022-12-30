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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Правительством предложено прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
Они, оказывается, ещё действуют, несмотря на выход России из СЕ.
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В начале этого года Россия, не дожидаясь прекращения своего членства в Совете Европы (СЕ) со стороны последнего, самостоятельно покинула данную организацию. По какой-то необъяснимой причине договоры СЕ в отношении России продолжают действовать несмотря на факт того, что России в этом самом СЕ уже нет, и вот, сегодня правительство представило президенту предложение о прекращении их действия.

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Как уточнили в правительстве, предложение было направлено главе государства после того, как в Министерстве иностранных дел данную организацию назвали инструментом антироссийской политики вследствие того, что большинство её членов являются одновременно членами НАТО и/или Евросоюза.

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После представления документа главе государства тот внесёт его в Государственную Думу.

#политика
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Сейчас обсуждают

Дмитрий
18:58
уже написали статью. они заказы сокращают у TSMC раньше жаловались что завод не успевает а теперь сокращают производства лишь бы дальше по 150 видюхи продавать
Продажи дискретных видеокарт упали до исторического минимума
Дмитрий
18:57
в мобилах технологии давно остановились даже айфоны не берут. а снепы последние адские печки поэтому даже страшно их брать. я так и хожу когда старую сломаю
Продажи дискретных видеокарт упали до исторического минимума
Andru Smith
18:56
Странно, что укробыдло пользуется советскими АЭС, мостами, ГЭС и российскими поисковиками, антивирусами и соцсетями. Что уж говорить про оружие укровояк)))
Геймеры тепло приняли свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
Камень Куст
18:55
кто это его тепло принял, параша полная, сразу видно что первонаперво игра выходит на иксбоксах с таким то графоном и полным отсутствием хотя бы украинской озвучки, а трейлер вообще без атмосферный эт...
Геймеры тепло приняли свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
Камень Куст
18:52
о я сидел на такой, впринципе если твой рацион состоит только из танков и игр 15 летней давности плюс стримы то норм.
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Дмитрий
18:51
Спускать цены а зачем? можно просто меньше карт делать и корчить дефицит. Если раньше всё валили на корова-вирус на майнеров то теперь тупо сократят заказы и будут дальше корчить дефицит
AMD, Intel и Nvidia сокращают заказы у TSMC
Дмитрий Малинин
18:50
Конечно снижают-такие цены заломили за новые поколения процессоров и видеокарт! Процессоры так вообще не дают такой прирост в играх как повысилась их стоимость , стоимость ddr 5 и материнских плат!
AMD, Intel и Nvidia сокращают заказы у TSMC
Антон Васильев
18:49
Мать твою! Требую от администрации ввести оценку статей от -5 до +5! Хотя бы так! Автор, ты нищенскую 6500ХТ не в состоянии купить, чтоб на неё обзор сделать!
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Кружит голову Василек
18:48
вроде уши на месте и шнобель то же, да и губы на своём месте
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Дмитрий
18:47
она всеравно дешевле тыщи не будет в магазинах
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