По-другому в обозримом будущем никак. Только гонка вооружений.

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Несколько лет назад в России было вновь запущено производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 с индексом «М». Процесс, впрочем, небыстрый, но сегодня пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о том, что в декабре первый из построенных с нуля «Белых лебедей» завершил свою программу лётных испытаний.

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Как сообщается, в ходе тестового полёта пилоты выполнили манёвры, позволившие проверить устойчивость и управляемость самолёта, а также убедиться в работоспособности систем, двигателей и бортового радиоэлектронного оборудования.

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Ту-160 остаётся флагманским самолётом российской дальней авиации, и, похоже, ещё долго сохранит свой статус. Данный стратегический бомбардировщик является рекордсменом по взлётной массе, скорости и массе «полезной» нагрузки. Существуют планы по созданию нового Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), но пока никаких новостей на эту тему не поступает.