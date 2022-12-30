Что, учитывая происходящее вокруг, совсем не удивительно.

Советского Союза нет уже тридцать один год — за это время успело вырасти и родиться целых два поколения, которые либо практически не помнят советского периода, либо вовсе его не застали. Тем не менее, социологические опросы постоянно демонстрируют, что огромное количество россиян сожалеют о распаде своей большой родины. В частности, сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, приуроченного к столетию образования СССР, из которого следует, что 58 % россиян сожалеют о том, что Советского Союза больше нет.

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При этом стоит отметить, что непосредственно в России просоветские настроения пусть и остывают, но чрезвычайно медленно, что, учитывая десятилетия гонений на советское прошлое, можно назвать настоящим чудом гражданской сознательности. Например, по результатам аналогичного опроса в 2005 году об утрате СССР сожалели 66 % россиян, а спустя семнадцать лет их количество уменьшилось лишь на 8 %. Чуть меньше половины опрошенных — 48 % — хотели бы восстановления СССР.

С хорошим временем, стабильностью и дружбой народов советский период ассоциируется у респондентов старшей и средней возрастных категорий. Молодёжь же в возрасте от 18 до 24 лет предсказуемо мыслит в основном штампами вроде «Сталин» и «Коммунизм». При этом те, кто не жалеют о распаде СССР, отмечают экономические проблемы в стране, период застоя, товарного дефицита и в целом неясного вектора движения государства.

Больше половины (55 %) опрошенных назвали самым выдающимся достижением СССР его космическую программу, результатом которой стали первый искусственный спутник Земли и первый человек в космосе. Также респонденты отмечали главный вклад СССР в победу в Великой Отечественной войне (как основной части Второй мировой), вспомнили про развитие промышленности, науки, технологий и атомной энергетики.

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Важно помнить, что распад СССР привёл не только к трагическим и шоковым последствиям для простых людей, но и стал причиной многих проблем, которые Россия расхлёбывает и по сей день, не говоря уже о бесчисленных вооружённых конфликтах как внутри страны, так и на постсоветском пространстве. Так что тоска по Советскому Союзу, являясь которым, Россия находилась в высшей точке своего развития, влияния и безопасности, не является удивительной.