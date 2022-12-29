Россия продолжает усиливать свой подводный флот. Сегодня для Военно-морского флота произошло сразу несколько важных событий, наиболее яркими из которых стали два: спуск на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III» и принятие в боевой состав атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов».
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«Генералиссимус Суворов» относится к подводным лодкам проекта «Борей-А» и произведён в Северодвинске на производственном объединении «Севмаш». Крейсер относится к так называемому четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев, способен нести большое количество вооружений, включая 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Таким образом, новый атомный подводный крейсер усилит морскую часть российской ядерной триады.
Что касается подлодки «Император Александр III», то это ещё один представитель проекта «Борей-А», и сегодня он был спущен на воду. Это означает, что подлодка построена, но ещё должна пройти цикл ходовых испытаний, прежде чем будет принята в ВМФ. Начало ходовых испытаний запланировано на июнь следующего года.
Вместе с тем сегодня флот пополнился малым ракетным кораблём «Град» проекта «Буян-М» и морским тральщиком «Анатолий Шлемов проекта 12700.