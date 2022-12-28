И улучшений ситуации пока не видно.

Рубль продолжает лихорадить на фоне «потолка» цен на нефть, введённых ответных мер, а также общего роста импорта в стране: ненадолго укрепившись в конце прошлой недели, на неделе текущей национальная валюта вернулась к пикированию, зафиксировавшись сегодня на официальной отметке в 71,33 руб. за доллар и 75,66 руб. за евро, или примерно откатившись до уровня конца апреля—начала мая текущего года.

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Объяснений, которые бы удовлетворили общественность, в экономическом крыле правительства нет, но, справедливости ради, стоит отметить, что многие представители российской власти ещё весной—летом, когда рубль укрепился до максимального значения за семь лет, заявляли, что национальная валюта подорожала до слишком высокого уровня, который вредит экспортёрам.

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Оптимальной отметкой для экспортёров называют курс в 70—80 за доллар. А вот почему при этом напрочь игнорируются интересы импортёров, которые призывают к укреплению национальной валюты до 20—30 рублей за доллар, то есть, привести её в соответствие с паритетом покупательной способности, официально не объясняется. При этом необходимо помнить, что зависимость от импорта, особенно когда речь заходит о потребительских товарах, в России по-прежнему запредельная.