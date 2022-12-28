А что делать с «исходом» так называемых айтишников, идей нет.

Количество людей, которые уехали из России за границу, как только ситуация перестала быть идеально сказочной, и пока не вернулись, исчисляется, по скромным подсчётам, несколькими сотнями тысяч. Никаких ограничений на выезд нет, а наиболее склонными к «космополитичности» оказались представители профессий, связанных с информационными технологиями (IT).

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Сейчас государство продумывает идеи того, как вернуть уехавших «айтишников» обратно. В некоторых кругах гуляют идеи о том, чтобы вовсе запретить им выезд за границу, но Минцифры выступает категорически против такого решения, о чём заявил глава ведомства Максут Шадаев.

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По словам Шадаева, никаких ограничений вводить не нужно, они напротив могут повредить в сложившейся ситуации. Как правительство собирается возвращать IT-специалистов в Россию, впрочем, не уточняется, да и планов таких, судя по риторике Шадаева, нет. С другой стороны, по статистике Минцифры, не так страшен чёрт, как его малюют: хоть Россию и покинуло большое количество «айтишников», но 80 % из них продолжают работать в российских компаниях. Благо, сама профессия позволяет так делать.