Рано или поздно разногласия России и Европой будут преодолены, и в российском руководстве считают, что это произойдёт, скорее, рано, чем поздно. Как следствие, «Газпрому» было поручено задание по созданию газового хаба в Турции, благодаря которому будет обеспечена не только безопасность пролегающего по дну Чёрного моря газопровода, которое, в отличие от моря Балтийского, не является «внутренним морем НАТО», но и позволит укрепить добрососедские отношения с самой Турцией, которая всё активнее посматривает на Россию и на Восток.
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Сегодня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стороны приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции. По словам Миллера, создание газового хаба «позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа».
В настоящее время из России в Турцию тянутся два газопровода — «Турецкий поток» и «Голубой поток». В своё время должен был появиться и «Южный поток», но вследствие несуверенной внешней политики Болгарии данный проект был сорван. Что же до имеющихся «потоков», то их работа нареканий ни у «Газпрома», ни у Турции не вызывает.