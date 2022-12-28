Последнее время в украинских, а в особо запущенных случаях и в некоторых западных властных кругах на полном серьёзе стали рассуждать на тему исключения России из Совета Безопасности ООН. Одни заявляют, что с такой внешней политикой в Совбезе, призванном поддерживать мир на планете, России делать нечего, другие — что само присутствие РФ в СБ ООН незаконно, поскольку в Уставе ООН якобы ничего на эту тему не прописано.
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Чаще всего подобные заявления исходят со стороны Украины, и вот, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала никак не реагировать на заявления украинских властей об исключении РФ из Совбеза ООН. По словам Захаровой в беседе с ведущими радио Sputnik, перед нами «тот самый случай, когда собака лает, а караван идёт», и ничего делать в этом отношении не нужно.
Важно помнить, что приём в Совбез ООН новых членов или исключение из него старых должно проходить через голосование в самом Совбезе. Таким образом, даже если бы механизм исключения стран из данного органа и существовал, то Россия, будучи постоянным членом, попросту наложила бы на него вето. Своё место в Совете Безопасности Россия совершенно справедливо получила как государство-продолжатель и правопреемник Советского Союза, являвшегося одним из основателей ООН.