Да никто, вроде, всерьёз и не обращает.

Последнее время в украинских, а в особо запущенных случаях и в некоторых западных властных кругах на полном серьёзе стали рассуждать на тему исключения России из Совета Безопасности ООН. Одни заявляют, что с такой внешней политикой в Совбезе, призванном поддерживать мир на планете, России делать нечего, другие — что само присутствие РФ в СБ ООН незаконно, поскольку в Уставе ООН якобы ничего на эту тему не прописано.

реклама

Чаще всего подобные заявления исходят со стороны Украины, и вот, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала никак не реагировать на заявления украинских властей об исключении РФ из Совбеза ООН. По словам Захаровой в беседе с ведущими радио Sputnik, перед нами «тот самый случай, когда собака лает, а караван идёт», и ничего делать в этом отношении не нужно.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно помнить, что приём в Совбез ООН новых членов или исключение из него старых должно проходить через голосование в самом Совбезе. Таким образом, даже если бы механизм исключения стран из данного органа и существовал, то Россия, будучи постоянным членом, попросту наложила бы на него вето. Своё место в Совете Безопасности Россия совершенно справедливо получила как государство-продолжатель и правопреемник Советского Союза, являвшегося одним из основателей ООН.