Хотя те, кто думают головой, а не эмоциями, понимают, что сделать это невозможно.

Отдельные американские конгрессмены продолжают заниматься пиаром и трансляцией антироссийской повестки в жизнь. В Штатах уже не первый раз звучат голоса, призывающие поднимать вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН; вот и сегодня конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, являющиеся членами комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли резолюцию с призывом к президенту США о том, чтобы тот добивался исключения России из Совбеза. О произошедшем рапортует издание Foreign Policy.

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Как гласит подготовленная Коэном и Уилсоном резолюция, Россия якобы «нарушила цели и принципы» Организации Объединённых Наций, совершила «вопиющие нарушения Устава ООН», поэтому «привилегии» России в данной организации надо «ограничить», а влияние — уменьшить.

Стоит отметить, что направленная когрессменами резолюция является не более чем символической. Во-первых, по своей сути она носит только рекомендательный характер. Во-вторых, исключить государство из Совета Безопасности ООН можно только с согласия всех членов этого самого Совета, в котором у России как у постоянного члена имеется право вето.

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Иными словами, отдельные представители власти в США продолжают заниматься откровенной ерундой вместо того чтобы искать съезд с этого шоссе в ад. Что же касается ООН в целом, то, наверное, за последние тридцать лет данная организация полностью себя дискредитировала, не сумев предотвратить ни одного серьёзного конфликта на планете. А если уж говорить про исключение государств из Совбеза ООН, то в данном органе, занимающемся обеспечением мира и спокойствия на планете, точно не место обитателям обоих берегов Атлантики, большая часть которых, к тому же, давно уже утратила статусы великих держав.