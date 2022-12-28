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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Аватар» Путь воды» собрал в прокате $1 млрд, но для окупаемости ему нужен ещё один
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Как и предполагали аналитики, общие сборы фильма «Аватар: Путь воды» до конца текущего года превысили 1 миллиард долларов. Этого убедительного показателя картине удалось достичь за 12 дней с начала проката.

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Разбирающиеся в индустрии специалисты уже поспешили констатировать, что сбора в США у фильма достигли 300 миллионов долларов, в остальных странах — 700 миллионов. Как сообщает издание Deadline, «Аватар: Путь воды» смог занять третье место как самый кассовый фильм в период пандемии Covid-19. На первом месте продолжает находиться «Человек-паук: нет пути домой».

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4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее, напомним, режиссёр сиквела «Аватара» Джеймс Кэмерон заявлял, что для окупаемости сиквел должен собрать два миллиарда долларов.

#кино
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