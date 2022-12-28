Джеймс Кэмерон держит планочку.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Как и предполагали аналитики, общие сборы фильма «Аватар: Путь воды» до конца текущего года превысили 1 миллиард долларов. Этого убедительного показателя картине удалось достичь за 12 дней с начала проката.

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Разбирающиеся в индустрии специалисты уже поспешили констатировать, что сбора в США у фильма достигли 300 миллионов долларов, в остальных странах — 700 миллионов. Как сообщает издание Deadline, «Аватар: Путь воды» смог занять третье место как самый кассовый фильм в период пандемии Covid-19. На первом месте продолжает находиться «Человек-паук: нет пути домой».

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Ранее, напомним, режиссёр сиквела «Аватара» Джеймс Кэмерон заявлял, что для окупаемости сиквел должен собрать два миллиарда долларов.