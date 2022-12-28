Как выглядит механизм, не вполне ясно.

Мало для кого секрет, что компания Apple, быть может, без особого удовольствия, но явно с более высоким энтузиазмом, чем требуется, присоединилась к исполнению антироссийских так называемых санкций. Из магазина App Store поудаляли все «неугодные» приложения попавших под санкции компаний и банков — в частности, удалили «Сбербанк Онлайн» — приложение, с помощью которого люди «на ходу» осуществляют различные банковские операции со своими счетами.

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Данное обстоятельство привело к неудобствам: если вы приобрели новое устройство от Apple, то никакой возможности установить приложение у вас нет, и приходится ограничивать себя работой в веб-версии «Сбербанка Онлайн», функциональность которой отстаёт от таковой в мобильном приложении. Чего только «Сбер» не предпринимал: даже различные замаскированные копии своего приложения в App Store загружал, но Apple бдит и продолжает вставлять палки в колёса пользователям из России.

На фоне всего этого сегодня первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царёв заявил, что приложение «Сбербанк Онлайн» можно будет установить на устройства под управлением iOS непосредственно в отделениях банка. По словам Царёва, в банке нашли решение и сейчас внедряют его: сотрудники отделения установят вам приложение.

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Как это будет выглядеть с технической точки зрения, не уточняется. А это весьма непраздный вопрос, ведь, как мы знаем, Apple не допускает (до поры до времени) установку приложений иным способом, кроме как через App Store.