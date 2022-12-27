В силу указ вступит с 1 февраля и будет действовать около полугода.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Когда в начале декабря страны коллективного Запада ввели так называемый потолок цен на российскую перевозимую морем нефть, было заявлено, что ответные меры не заставят себя долго ждать. И вот, сегодня президентом был подписан указ, запрещающий поставлять нефть в страны, принявшие «потолок» цен на российское чёрное золото.

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Указ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать в течение пяти месяцев — до 1 июля 2023 года. Дату запрета поставок нефти и нефтепродуктов определит кабинет министров. При этом указом предусмотрены исключения, разрешения на которые будут даваться лично главой государства.

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Почему указ будет действовать столь небольшой промежуток времени, неясно: вероятно, в российском руководстве считают, что этого времени хватит, дабы западные государства стали яснее смотреть на происходящее.