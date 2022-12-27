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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Правительство России выделит 896 млн руб. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта
Деньги будут выделены Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
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Правительство России распорядилось выделить 896 миллионов рублей на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий указ на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги будут выделены Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

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В опубликованном документе также отмечается, что средства будут выделены ОАК в рамках федерального проекта «Научное обеспечение господдержки российских организаций самолётостроения».

Также известно, что не позднее 31 декабря 2025 года ОАК должна представить в Минпромторг отчёт о проведении расчётно-экспериментальных работ для подтверждения характеристик и свойств конструкции, а также конструктивно-технологических решений с применением композитных материалов. Все эти требования прописаны в новом указе.

Напомним, ОАК вместе с Китаем разрабатывает широкофюзеляжный лайнер CR929. В июне текущего года стало известно, что данный проект подвергнется пересмотру. Изначально в самолёт планировали устанавливать западные моторы, но из-за запретов и ограничений по поставкам высокотехнологичной продукции от данного варианта было решено отказаться.

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Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров дал понять, что общий проект России и Китая всё ещё находится в силе, а процедура по смене поставщиков завершится в течение текущего года.

#промышленность #правительство рф #авиастроение
2
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Правительство России выделит 896 млн руб. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта
MrPegge
18:14
Нынешний глава заработал себе хероя РФ создав отрасль по переклейке наклеек с Сделано в Китае на Сделано в РФ. У китайцев легко импортозаместит корабль, рука набита.
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Правительство России выделит 896 млн руб. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта
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