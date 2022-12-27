Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Продажи смартфонов в России по итогам года сократились на 20 %
Впервые за семь лет, как сообщается.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Период неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне закономерно становится периодом сокращения потребительской активности населения: люди переходят в экстренный режим и расходуют средства в основном на товары первой необходимости. Ежегодная смена смартфона на более современный, естественно, в перечень товаров первой необходимости не входит, и вот, по итогам статистического исследования, проведённого журналистами «Известий», следует, что рынок смартфонов в России обвалился на 20 %.

реклама

Как сообщили «Известиям» участвовавшие в опросе ритейлеры, в этом году суммарно в России было продано примерно 24—26,5 миллионов смартфонов, тогда как по итогам прошлого года это число составляло примерно 32,5 миллиона смартфонов. Заявляется, что сокращение продаж смартфонов наблюдается впервые за семь лет. В прошлый раз падение продаж фиксировалось в 2015 году на фоне обвала рубля и, как следствие, тревожной экономической обстановки в стране.

Стоит отметить, что это уже не первый материал, посвящённый падению рынка смартфонов в России. Ранее ритейлеры сообщали, что сокращение продаж составило 19 % в штучном выражении и 22 % — в денежном.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом дополнительно отмечается, что среди продаваемых в России брендов значительно — с 50 % до 65 % — возросла доля китайских. В частности, на первом и втором местах по популярности среди покупателей разместились бренды Xiaomi и Realme. На третьем оказался Samsung. Устройства от Apple, которые стали для россиян «токсичными» вследствие неадекватной политики компании в отношении распространяемых в App Store приложений, в продажах рухнули на четвёртое место.

#экономика #мобильные телефоны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ЦБ назвали причину ослабления рубля в этом месяце
В России к 2030 году собираются удвоить долю автомобилей отечественного производства
В Правительстве заявили, что крепкий рубль «сыграл свою роль» для российской экономики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
36
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
200
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
18
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
25
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
229
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
13
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
73
Как я познал киберсекс
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
9

Сейчас обсуждают

mo3ulla
16:19
блин - так по*** что даже стыдно . и хочется плакать
Украинские миллиардеры потеряли $20 млрд состояния с начала года
Вежливый N_A_S-A-M_S
16:16
С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина.
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
help
16:15
если не думать... то все пофигу
Украинские миллиардеры потеряли $20 млрд состояния с начала года
overpookersru
16:12
Как будто мы не писали качественного контента ...
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
FelsheR-BAN100543
16:12
Фашики судят церковь - такое только на урине может быть)) Хотя по идее - вообще такое невозможно для образованного человека.
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Жидомир Златоуст
16:10
ты пасив или актив?
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
overpookersru
16:09
"Добей-ся" означает добей себя. Зачем добивать самоё себя ? Лучше говорить "достигни" или "сделай" или "получи" и т.д.
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
glaceauhareng
16:09
А что, кто-то ещё майнит на видяхах?
AMD: 110°С для RX 7900 XTX – нормальные температуры
Eisbrecher
16:08
>>а что? Да ничего, праздное любопытство. Была интересна мотивация)
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Deepness93
16:07
Яблочным говном не пользовался никогда и не собираюсь. Да и к тому же я в плане секса женщин люблю.
Apple «кирпичит» старые телефоны без обновлений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем