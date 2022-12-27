Впервые за семь лет, как сообщается.

Период неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне закономерно становится периодом сокращения потребительской активности населения: люди переходят в экстренный режим и расходуют средства в основном на товары первой необходимости. Ежегодная смена смартфона на более современный, естественно, в перечень товаров первой необходимости не входит, и вот, по итогам статистического исследования, проведённого журналистами «Известий», следует, что рынок смартфонов в России обвалился на 20 %.

реклама

Как сообщили «Известиям» участвовавшие в опросе ритейлеры, в этом году суммарно в России было продано примерно 24—26,5 миллионов смартфонов, тогда как по итогам прошлого года это число составляло примерно 32,5 миллиона смартфонов. Заявляется, что сокращение продаж смартфонов наблюдается впервые за семь лет. В прошлый раз падение продаж фиксировалось в 2015 году на фоне обвала рубля и, как следствие, тревожной экономической обстановки в стране.

Стоит отметить, что это уже не первый материал, посвящённый падению рынка смартфонов в России. Ранее ритейлеры сообщали, что сокращение продаж составило 19 % в штучном выражении и 22 % — в денежном.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом дополнительно отмечается, что среди продаваемых в России брендов значительно — с 50 % до 65 % — возросла доля китайских. В частности, на первом и втором местах по популярности среди покупателей разместились бренды Xiaomi и Realme. На третьем оказался Samsung. Устройства от Apple, которые стали для россиян «токсичными» вследствие неадекватной политики компании в отношении распространяемых в App Store приложений, в продажах рухнули на четвёртое место.