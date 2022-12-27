Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Правительстве заявили, что крепкий рубль «сыграл свою роль» для российской экономики
Правда, экономика об этом, похоже, не знает.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Крепость или слабость рубля — весьма больная тема для российского общества: всем хочется, как встарь, покупать импортные товары по доступным ценам. Весной—летом на фоне укрепления рубля до 51 за доллар казалось, что эти мечты могут стать явью, но осенью всё пошло в обратную сторону, пока в декабре рубль не обвалился обратно до ~70 за доллар. Как оно часто бывает, представители власти, ранее радовавшиеся тому, что рубль — самая сильно укрепившаяся валюта в мире, начали спешно «переобуваться» и заявлять, что слабый рубль выгоден отечественной экономике.

реклама

Например, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, крепкий рубль «сыграл свою роль» для российской экономики, а сейчас в правительстве наблюдают, что доходы экспортно-ориентированных компаний начали падать, что сказывается на инвестициях. И в этих условиях, по мнению Белоусова, «хорошо бы иметь» курс примерно в 70—80 рублей за доллар.

Отметим, что дилемма «каким должен быть справедливый курс?» до сих пор остаётся неразрешимой, учитывая неоднородность российской экономики. С одной стороны, за последние десять лет она стала самодостаточной, а спектр экспортируемых товаров значительно расширился. С другой стороны, зависимость от импорта, особенно в обычной бытовой сфере, по-прежнему колоссальная. И вот этот «конфликт интересов», по всей видимости, будет сопровождать нас ещё долго — до тех пор, пока не будет найдена некая золотая середина валютного курса, которая, как считают некоторые эксперты, выглядит как 60 рублей за доллар.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

С другой стороны, важно также помнить, что в мире сейчас происходят тектонические изменения и ускоренный процесс дедолларизации: крупнейшие не-западные экономики договариваются о взаиморасчётах в национальных валютах, а политико-экономические объединения, такие, как БРИКС, даже разрабатывают собственную резервную валюту. Таким образом, в перспективе может сложиться так, что соотношение рубля к доллару и евро перестанет иметь значение для конечного потребителя.

#финансы #экономика #политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В ЦБ назвали причину ослабления рубля в этом месяце
Илон Маск уточнил сроки окончания рецессии в мировой экономике
Kyocera увеличит инвестиции в полупроводниковый бизнес
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
35
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
199
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
18
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
21
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
12
Как я познал киберсекс
12
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
72
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
208
Почему ЗРК Patriot окажется бесполезен против российских «Гераней» и станет добычей для «Кинжалов»
18

Сейчас обсуждают

Олег
15:10
У меня Radeon Rx 470 все летает в full hd
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
Виктор Фоменко
15:09
Любопытно. Время покажет, действительно ли они в бою.
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Дункан Стэндиш
15:08
1 звезда и давай в чёрный список...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Вам не забанить Шешу!
15:08
пока такие как ты с диванов воюют, ещё как будет и да, рабсия не может победить одну маленькую Украину, куда там о Прибалтике мечтать
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Мажор
15:07
Я лишь маленький винтик, никаких приказов не отдаю, никакой власти не обладаю. Я даже хочу в глубине души, чтобы соловья и симоньян на бутылку посадили. Уж они.... много чего наболтали. Я не понимаю...
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Вам не забанить Шешу!
15:07
твой дед бы тебя щас накуй прибил, узнав, что его внук фашистом стал особенно, фанатом Бандеры
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Артём Николаев
15:06
Это конкурент Су-25, т.е. фронтовой штурмовик. Но тема хорошо работает для разгона папуасов, у которых максимум Т-55. А война на Украине это первый конфликт, в котором победила ПВО.
Впервые за 7 лет российский рынок смартфонов продемонстрировал спад
TheEd
15:04
Попрошайки
Впервые за 7 лет российский рынок смартфонов продемонстрировал спад
Дункан Стэндиш
15:04
1 звезда и в чёрный список...
Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет
Вам не забанить Шешу!
15:04
так они пУтриоты, а ты патриот в нормальном понимании этого слова
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем