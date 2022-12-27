Правда, экономика об этом, похоже, не знает.

Крепость или слабость рубля — весьма больная тема для российского общества: всем хочется, как встарь, покупать импортные товары по доступным ценам. Весной—летом на фоне укрепления рубля до 51 за доллар казалось, что эти мечты могут стать явью, но осенью всё пошло в обратную сторону, пока в декабре рубль не обвалился обратно до ~70 за доллар. Как оно часто бывает, представители власти, ранее радовавшиеся тому, что рубль — самая сильно укрепившаяся валюта в мире, начали спешно «переобуваться» и заявлять, что слабый рубль выгоден отечественной экономике.

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Например, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, крепкий рубль «сыграл свою роль» для российской экономики, а сейчас в правительстве наблюдают, что доходы экспортно-ориентированных компаний начали падать, что сказывается на инвестициях. И в этих условиях, по мнению Белоусова, «хорошо бы иметь» курс примерно в 70—80 рублей за доллар.

Отметим, что дилемма «каким должен быть справедливый курс?» до сих пор остаётся неразрешимой, учитывая неоднородность российской экономики. С одной стороны, за последние десять лет она стала самодостаточной, а спектр экспортируемых товаров значительно расширился. С другой стороны, зависимость от импорта, особенно в обычной бытовой сфере, по-прежнему колоссальная. И вот этот «конфликт интересов», по всей видимости, будет сопровождать нас ещё долго — до тех пор, пока не будет найдена некая золотая середина валютного курса, которая, как считают некоторые эксперты, выглядит как 60 рублей за доллар.

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С другой стороны, важно также помнить, что в мире сейчас происходят тектонические изменения и ускоренный процесс дедолларизации: крупнейшие не-западные экономики договариваются о взаиморасчётах в национальных валютах, а политико-экономические объединения, такие, как БРИКС, даже разрабатывают собственную резервную валюту. Таким образом, в перспективе может сложиться так, что соотношение рубля к доллару и евро перестанет иметь значение для конечного потребителя.