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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Электрическая версия «Москвича 3» стоит 3,5 млн рублей — почти на 75 % дороже стандартной версии с ДВС
С такими ценами популяризации электрокаров, мягко говоря, не добиться.
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Сегодня в розничной продаже появились первые обновлённые «Москвичи», собранные на заводе, который в этом году покинул автоконцерн Renault. Как и сообщалось ранее, первым делом в продажу поступили кроссоверы «Москвич 3» со стандартным двигателем внутреннего сгорания и «Москвич 3е» с электрической силовой установкой. И если о стоимости стандартного «Москвича 3» нам известно уже сравнительно давно — она составляет 1,97 млн рублей в базовой комплектации — то о стоимости электрической версии стало известно только сейчас.

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В общем, сбегайте за Корвалолом, выдохните и приготовьтесь: электромобиль «Москвич 3е» оценили в 3,5 миллиона рублей, или почти на 75 % дороже аналогичного кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Как уточнил собеседник ТАСС, рекомендованные розничные цены одинаковы для всех дилеров, их устанавливает производитель.

Почему мы имеем столь колоссальный разброс в ценах, не говоря уже о том, что «Москвич 3» сам по себе оказался значительно дороже той машины, на базе которой он создаётся, понять непросто — вероятно, даже невозможно. Пока что автоэксперты приходят к мысли, что дело в ограниченных объёмах выпуска машин: с 23 ноября и до конца декабря их планируется собрать около 600 единиц, что крайне мало.

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Предполагается, что на первых порах «Москвичи» будут зарабатывать репутацию в качестве машин для такси, а также в сервисах каршеринга.

#автомобили #москвич #москвич 3 #москвич 3е #отечественный автопром
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Вам не забанить Шешу!
19:10
приколюху видела про новый Москвич?
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
Мажор
19:10
Я сижу пьянствуйся
В ЦБ назвали причину ослабления рубля в этом месяце
Вам не забанить Шешу!
19:10
так путлер ссыкло, давно уже все красные линии пройдены, но кнопку так и не нажал
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
AV
19:10
Купить ссд с сата это примерно тоже самое что ездить на Феррари по городским пробкам
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Gigwell
19:10
Киев уже взяли за 3 дня. Как сказала скабеевка, Киев то реально за 3 дня взяли, но потом развернулись и ушли. Тимо мол доказали что могут 🤣
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
Жидомир Златоуст
19:09
>>M.2 NVMe SSD быстро развиваются и быстро дешевеют<< Что я прочитал? Ты рассматриваешь накопитель как актив? Совсем штоле? Нищие бомжи окончательно захватили ресурс?
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
Каа
19:07
Ну тогда и планеты не будет.
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
glaceauhareng
19:06
Дорогая редакция, у overclockers.ru появился клон? Ворует пароли? https://cyawaistocgold.poewar.com/
Электрическая версия «Москвича 3» стоит 3,5 млн рублей — почти на 75 % дороже стандартной версии с ДВС
Мажор
19:05
За lada like. Москвич пускай москвичи ездят
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
Каа
19:05
Будут брать только граждане страны Московской и их прихлебатели. Ну ещё заставят госорганы..
До 80% россиян будут ездить на отечественных автомобилях Москвич и Lada уже через несколько лет
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