Сегодня в розничной продаже появились первые обновлённые «Москвичи», собранные на заводе, который в этом году покинул автоконцерн Renault. Как и сообщалось ранее, первым делом в продажу поступили кроссоверы «Москвич 3» со стандартным двигателем внутреннего сгорания и «Москвич 3е» с электрической силовой установкой. И если о стоимости стандартного «Москвича 3» нам известно уже сравнительно давно — она составляет 1,97 млн рублей в базовой комплектации — то о стоимости электрической версии стало известно только сейчас.
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В общем, сбегайте за Корвалолом, выдохните и приготовьтесь: электромобиль «Москвич 3е» оценили в 3,5 миллиона рублей, или почти на 75 % дороже аналогичного кроссовера с двигателем внутреннего сгорания. Как уточнил собеседник ТАСС, рекомендованные розничные цены одинаковы для всех дилеров, их устанавливает производитель.
Почему мы имеем столь колоссальный разброс в ценах, не говоря уже о том, что «Москвич 3» сам по себе оказался значительно дороже той машины, на базе которой он создаётся, понять непросто — вероятно, даже невозможно. Пока что автоэксперты приходят к мысли, что дело в ограниченных объёмах выпуска машин: с 23 ноября и до конца декабря их планируется собрать около 600 единиц, что крайне мало.
Предполагается, что на первых порах «Москвичи» будут зарабатывать репутацию в качестве машин для такси, а также в сервисах каршеринга.