Издание Variety сообщает, что фильм «Аватар: Путь воды» от режиссёра Джеймса Кэмерона собрал в мировом прокате более 850 миллионов долларов. Таких впечатляющих показателей по кассовым сборам удалось достичь всего за 10 дней после премьеры картины. Уже сейчас сиквела «Аватара» занимает пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов года.
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Если говорить о более уточнённых цифрах, то фильм смог заработать 253,7 млн долларов внутри США, а за пределами Северной Америки картина наибольшим спросом пользовалась в Китае (100,5 миллиона долларов сборов), Корее (53 миллиона долларов), Франции (52,3 миллиона долларов), Индии (37 миллионов долларов) и Германии (35,7 миллиона долларов).
По оценками критиков, важную отметку в один миллиард долларов сборов «Аватар: Путь воды» преодолеет к концу текущего года. Напомним, в уходящем году таких показателей смогли достичь два проекта — «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински и «Мир Юрского периода: Господство» Колина Треворроу.
Ранее Джеймс Кэмерон заявлял о том, что все сцены для третьего и четвёртого «Аватаров» уже отсняты. А какая судьба ждёт всю франшизу — зависит от сборов сиквела.