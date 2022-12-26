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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате более $850 миллионов
До конца года картина должна выйти на $1 миллиард по сборам.
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Издание Variety сообщает, что фильм «Аватар: Путь воды» от режиссёра Джеймса Кэмерона собрал в мировом прокате более 850 миллионов долларов. Таких впечатляющих показателей по кассовым сборам удалось достичь всего за 10 дней после премьеры картины. Уже сейчас сиквела «Аватара» занимает пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов года.

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Если говорить о более уточнённых цифрах, то фильм смог заработать 253,7 млн долларов внутри США, а за пределами Северной Америки картина наибольшим спросом пользовалась в Китае (100,5 миллиона долларов сборов), Корее (53 миллиона долларов), Франции (52,3 миллиона долларов), Индии (37 миллионов долларов) и Германии (35,7 миллиона долларов).

По оценками критиков, важную отметку в один миллиард долларов сборов «Аватар: Путь воды» преодолеет к концу текущего года. Напомним, в уходящем году таких показателей смогли достичь два проекта — «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински и «Мир Юрского периода: Господство» Колина Треворроу.

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Ранее Джеймс Кэмерон заявлял о том, что все сцены для третьего и четвёртого «Аватаров» уже отсняты. А какая судьба ждёт всю франшизу — зависит от сборов сиквела.

#кино #аватар путь воды
3
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_KVV
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Уговорили, может скачаю. Поговаривают сценарий опять говно в стиле русалочки.
«Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате более $850 миллионов
grom9000
18:35
Это не важно, главное чтобы яблоко и 3 камеры не убрали, а то эскортницы в зеркале туалета не гламурно будут получаться на фото
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ахахаxа
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я это говно фейковое нечитаю,там букв много слишком,я неумею столько читать
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Правдоруб
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