Без ЦБ мы бы этого никогда не поняли.

На протяжении нескольких месяцев рубль сохранял поразительную стабильность, учитывая глобальную политическую и экономическую ситуацию, и болтался в районе 58—62 рублей за одного вечнозелёного американского президента. В текущем месяце случился резкий обвал сразу на 20 %: официальный курс пробивал 72 рубля за доллар, а на бирже опускался и того ниже. На сегодняшний день отечественная валюта немного отыгралась, зафиксировавшись в районе 68—69 рублей за доллар, однако многие справедливо считают, что рубль слишком сильно недооценён.

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Назвать причину, по которой национальная валюта обвалилась в цене, решились в ЦБ: по словам заместителя председателя Центробанка России Алексея Заботкина, ослабление рубля связано с «ухудшением внешних условий» и снижением цен на нефть. Заботкин назвал эти обстоятельства «весомой причиной» для ослабления курса.

Различные эксперты спорят друг с другом на тему оптимального курса рубля. Одни, вспоминая такой термин, как паритет покупательной способности, считают, что справедливая «крепость» национальной валюты составляет примерно 20—30 рублей за доллар (в МВФ, например, считают, что справедливый курс российской валюты составляет 34 рубля за доллар). Другие, помня, что слабый рубль выгоден экспортёрам, а сильный лишь увеличит зависимость экономики от импорта, считают, что оптимальным является курс примерно в 70 рублей за доллар.

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Учитывая, что Россия по-прежнему чудовищно зависима от импорта, но при этом стремительно наращивает экспорт, очевидно, что в данном вопросе необходимо соблюдать некую золотую середину: эксперты полагают, что таковой является курс примерно в 60—65 рублей за доллар. И от этого, собственно, и нужно будет плясать в кратко- и среднесрочной перспективах.