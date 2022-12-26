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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ и Ту-22М3М поступят в войска в следующем году
Модернизация ведётся, и ведётся активно.
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До сих пор российская дальняя авиация использует стратегические бомбардировщики ещё советской разработки: Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. Пока современные самолёты данного класса ещё только находятся в стадии разработки, в России усиленно модернизируют имеющиеся «стратеги», и в следующем году в войска поступят первые модернизированные ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-22М3М, о чём сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Модернизация осуществляется по стандартному принципу: самолёты получат новое электронное оборудование, системы управления огнём и системы связи. Помимо этого, Ту-95МСМ, в частности, получит обновлённые двигатели, а Ту-22М3М — возможность нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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Что касается модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160, то она также идёт полным ходом: на боевое дежурство активно заступают обновлённые версии уже имевшихся ракетоносцев, а на казанском авиационном заводе строят полностью новых «Белых лебедей». Эпоха сдерживания возвращается.

#авиация #военная авиация #дальняя авиация #стратегическая авиация
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