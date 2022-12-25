В этом году с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2» случилось то, что в России назвали актами международного терроризма, а на Западе многозначительно молчат, опасаясь последствий от оглашения результатов расследования. Проще говоря, мы имеем выведенные из строя газопроводы, и сегодня ТАСС побеседовал с вице-премьером России Александром Новаком на тему их возможного восстановления.
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По словам Новака, техническая возможность ремонта «Северных потоков» пока сохраняется, однако на это требуются финансирование и время, причём на сегодняшний день, пока идёт расследование, сложно сказать, сколько денег на это потребуется и сколь продолжительное время данный процесс займёт — операторов газопроводов не допускают к получаемой в ходе расследования информации.
Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября в результате «внешнего воздействия», которое впоследствии было классифицировано как диверсия. Кто стоит за этими диверсиями, все прекрасно понимают, но открыто сказать об этом пока что боятся.