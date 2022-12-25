Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эксперт призвал увеличить в России количество заводов по производству СПГ
Причин на то много.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Сжиженный природный газ (СПГ) является наиболее экономически эффективным вариантом подготовки, транспортировки и продажи данного незаменимого энергоресурса. Во-первых, СПГ позволяет направлять поставки газа туда, где он требуется, избегая ненужного обременения себя разветвлённой системой газопроводов, во-вторых, в случае чего его поставки элементарно перенаправляются, чего невозможно сделать с газопроводным газом.

реклама

Производство СПГ требует возведения специальных заводов, и на сегодняшний день их в России, как считают эксперты, критически мало. В частности. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сейчас невозможно просто взять и переключить поставляемый (поставлявшийся) в Европу газ на заводы СПГ: под них спроектирована «отдельная база», а общие газопроводы к ним попросту не доходят.

Чтобы избавиться от зависимости от конкретных рынков сбыта, в России, считает Юшков, нужно возводить больше заводов по производству СПГ. Таким образом Россия сможет поставлять СПГ в любой уголок мира.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Чего господин Юшков не отметил, так это того, что в России также не построен газо-танкерный флот, и если политическое руководство страны стремится избавиться от хорошо известного рынка сбыта газа, то параллельно необходимо загрузить работой и судостроительные заводы. Оба этих процесса — и строительство завода, и строительство газовых танкеров — крайне небыстрые.

#экономика #природный газ #спг #сжиженный природный газ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

От «зелёной» энергетики к «чёрной»: Германия на 13 % увеличила потребление угля
Рубль после стремительного падения начал резко укрепляться
Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
30
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
192
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
60
О красной неадекватности и объективности тестирования
154
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
29
Китай увидел "троянского коня" в вакцинах мРНК, "любезно" предложенных США
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7

Сейчас обсуждают

Игорь Кузуб
14:40
То есть, не такое пахучее, да?
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Кружит голову Василек
14:40
ИИ ты окончательно сломался
О красной неадекватности и объективности тестирования
REY_B_
14:37
Концепция "Plug and Play" появилась в 1983 году. Спустя 40 лет, глупо заявлять "а вы ручками допилите".
О красной неадекватности и объективности тестирования
RadeoForce
14:36
wwr222 чет ты совсем сгорел в последнее время. Столько желчи в тексте. Раньше вроде адекватен был
О красной неадекватности и объективности тестирования
Александр Боронин
14:36
Очередной украинский террорист сдох и отправился к Бандере в ад. Туда ему и дорога.
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Za9c
14:35
Совсем охренели чинуши. Вы бы себе зарплаты урезали, но нет, только поднимают стабильно.
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
Правдоруб
14:28
И знать не хотим, но судя по твоим воплям конкуренция у вас там большая
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
Ляпучка
14:28
Очередной виртуальный сборщик...
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
1TronpmG5
14:27
>>Но дискутировать и спорить по этому поводу не буду Со стороны это выглядит примерно так: я прав, аргументов нет, но спорить не буду, но я по любому прав. Все кто против меня пропагандисты. Могу счит...
Судя по патентной заявке, Huawei разрабатывает EUV-сканер для выпуска 7-нм чипов
ChandlerXAAP
14:25
так может это более менее нормальная версия аэрокула?)) А не то, что все привыкли видеть у аэрокула)
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем