Причин на то много.

Сжиженный природный газ (СПГ) является наиболее экономически эффективным вариантом подготовки, транспортировки и продажи данного незаменимого энергоресурса. Во-первых, СПГ позволяет направлять поставки газа туда, где он требуется, избегая ненужного обременения себя разветвлённой системой газопроводов, во-вторых, в случае чего его поставки элементарно перенаправляются, чего невозможно сделать с газопроводным газом.

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Производство СПГ требует возведения специальных заводов, и на сегодняшний день их в России, как считают эксперты, критически мало. В частности. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сейчас невозможно просто взять и переключить поставляемый (поставлявшийся) в Европу газ на заводы СПГ: под них спроектирована «отдельная база», а общие газопроводы к ним попросту не доходят.

Чтобы избавиться от зависимости от конкретных рынков сбыта, в России, считает Юшков, нужно возводить больше заводов по производству СПГ. Таким образом Россия сможет поставлять СПГ в любой уголок мира.

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Чего господин Юшков не отметил, так это того, что в России также не построен газо-танкерный флот, и если политическое руководство страны стремится избавиться от хорошо известного рынка сбыта газа, то параллельно необходимо загрузить работой и судостроительные заводы. Оба этих процесса — и строительство завода, и строительство газовых танкеров — крайне небыстрые.