Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СМИ: один из крупнейших банков Грузии начал блокировать карточки эмигрантов из России и не только
Речь идёт о Bank of Georgia, там есть нюансы.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Россияне, белорусы, украинцы и грузины стали жаловаться на закрытие счетов в Bank of Georgia — одной из крупнейших кредитных организаций в Грузии. Информацию об этом опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких опрошенных клиентов банка.

реклама

Опрошенные «Коммерсантом» клиенты начали получать СМС-уведомления о том, что банк вынужден пойти на такой шаг на основании своего решения и внутренней политики. Держателям счетов предписано в течение пяти дней снять все имеющиеся там деньги. Под блокировку начали попадать не только счета россиян, белорусов, украинцев, переехавших в Грузию в 2022 году, но также тех, кто живёт в стране давно.

Например, один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что переехал из России почти пять месяцев назад и открыл бизнес по строительству частных домов. Ему тоже пришло сообщение от Bank of Georgia — с официального номера и в виде СМС. В уведомлении было написано, что счёт закрывают, а в течение пяти дней оттуда следует снять все деньги.

Упомянутая кредитная организация Грузии не спешит раскрывать все подробности и комментарии по этому поводу, сейчас известно минимум о 160 случаях блокировок. Причём, найти какой-то общий критерий блокировки пока не удаётся — «попадает» всем подряд. И тем, кто делал платежи в криптовалюте, и тем, кто такие методы оплаты игнорировал. Под бан от банка попали как люди, которые открыли счёт недавно, так и клиенты с четырёхлетней историей.

Официальный представитель Bank of Georgia в беседе с «Коммерсантом» полностью подтвердил информацию о закрытии части счетов, но дал понять, что изменения коснулись только некоторой категории клиентов независимо от их гражданства. Конкретные причины такого решения в банке называть отказались.

Тут нужно отметить, что согласно указанию Центрального банка Грузии, кредитные организации страны не обязаны объяснять причину закрытия счетов. В Тбилиси считают, что надо посмотреть, кому принадлежит Bank of Georgia, поскольку там очень сильны позиции западных акционеров.

Практически все издания, которые написали сегодня о блокировке счетов клиентов Bank of Georgia, подчеркнули, что данная организация наиболее лояльно из всех грузинских банков относится к системам денежных переводов из Российской Федерации, в том числе к популярной «Золотой короне». Также она не обязывает конвертировать долларовые переводы в лари.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Ещё один собеседник «Коммерсанта» рассказал, что процедура открытия счета в грузинском банке всегда была сложной: «Мы несколько месяцев бились за карточку для физлица и в итоге открыли счет на жену не в самом лучшем банке — Credo Bank. Насколько я знаю, в Грузии в определенной степени царит хаос, то есть все зависит от конкретного менеджера, который будет смотреть твою заявку, и непонятно, по какому критерию он принимает решение. Стоит это 50 лари. Они не возвращаются, если открытие счета не одобрили. Потратить в кредитной организации придется несколько часов, и ходить туда нужно не раз. В грузинском банке в один день тебя обязательно не примут по непонятной причине».

#банки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЦБ, по слухам, планирует обязать банки регистрировать новых клиентов через единую биометрическую систему
«Тинькофф Банк» запустил Tinkoff Pay — сервис для оплаты покупок в онлайн-магазинах
«Сбер» первым в России полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
34
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
15
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
220
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
15
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
79
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
157
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
26
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
62

Сейчас обсуждают

Mr. Night
23:49
Свиноподобные мрази вместо того, чтобы отдать свою никчемную жизнь за Зеленского, Бандеру и своих хозяев из коллективного запада, бегут за границу и уже оттуда кукарекают за то, чтобы их так называема...
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
A224
23:46
вот мне, чисто субъективно на amd цвета кажутся поярче и поприятнее. и многим ещё у кого радеоны. а для того чтобы утверждать, что "этого нет" или даже "это несущественно" я считаю человек должен пров...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Вам не убить Шешу!
23:46
ты кремлебот?
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
daring
23:44
ну вот и всё, обкекался.
О красной неадекватности и объективности тестирования
Стасюха
23:44
Сцка, 4 часа прошло, а ты до сих в коментах ошиваеся? Дурик, выключи свой компьютер, отдохни от монитора.
О красной неадекватности и объективности тестирования
wwr222
23:42
Про субъективность я и написал. Достаточно посмотреть обзоры смартфонов или фотоаппаратов. Далеко не всегда камеры, дающие более красочную картинку, бывают близки к эталону. Это общеизвестный факт. По...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Dimkovski
23:39
Кстати, а почему Красные в Киберпанке без лучей производительнее ? Игра же явно для лучей делалась
О красной неадекватности и объективности тестирования
wwr222
23:38
Красные наступают!
О красной неадекватности и объективности тестирования
Anton Vis
23:38
у вас подгорело
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
A224
23:38
ну смотри. ты снял на фотик, он оцифровал (ну пожал ещё, ну это ладно). а юзер смотрящий статью это фото у себя на своей видеокарте/мониторе который у каждого свой воспроизвёл то есть это как минимум ...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем