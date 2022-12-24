Речь идёт о Bank of Georgia, там есть нюансы.

Россияне, белорусы, украинцы и грузины стали жаловаться на закрытие счетов в Bank of Georgia — одной из крупнейших кредитных организаций в Грузии. Информацию об этом опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких опрошенных клиентов банка.

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Опрошенные «Коммерсантом» клиенты начали получать СМС-уведомления о том, что банк вынужден пойти на такой шаг на основании своего решения и внутренней политики. Держателям счетов предписано в течение пяти дней снять все имеющиеся там деньги. Под блокировку начали попадать не только счета россиян, белорусов, украинцев, переехавших в Грузию в 2022 году, но также тех, кто живёт в стране давно.

Например, один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что переехал из России почти пять месяцев назад и открыл бизнес по строительству частных домов. Ему тоже пришло сообщение от Bank of Georgia — с официального номера и в виде СМС. В уведомлении было написано, что счёт закрывают, а в течение пяти дней оттуда следует снять все деньги.

Упомянутая кредитная организация Грузии не спешит раскрывать все подробности и комментарии по этому поводу, сейчас известно минимум о 160 случаях блокировок. Причём, найти какой-то общий критерий блокировки пока не удаётся — «попадает» всем подряд. И тем, кто делал платежи в криптовалюте, и тем, кто такие методы оплаты игнорировал. Под бан от банка попали как люди, которые открыли счёт недавно, так и клиенты с четырёхлетней историей.

Официальный представитель Bank of Georgia в беседе с «Коммерсантом» полностью подтвердил информацию о закрытии части счетов, но дал понять, что изменения коснулись только некоторой категории клиентов независимо от их гражданства. Конкретные причины такого решения в банке называть отказались.

Тут нужно отметить, что согласно указанию Центрального банка Грузии, кредитные организации страны не обязаны объяснять причину закрытия счетов. В Тбилиси считают, что надо посмотреть, кому принадлежит Bank of Georgia, поскольку там очень сильны позиции западных акционеров.

Практически все издания, которые написали сегодня о блокировке счетов клиентов Bank of Georgia, подчеркнули, что данная организация наиболее лояльно из всех грузинских банков относится к системам денежных переводов из Российской Федерации, в том числе к популярной «Золотой короне». Также она не обязывает конвертировать долларовые переводы в лари.

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Ещё один собеседник «Коммерсанта» рассказал, что процедура открытия счета в грузинском банке всегда была сложной: «Мы несколько месяцев бились за карточку для физлица и в итоге открыли счет на жену не в самом лучшем банке — Credo Bank. Насколько я знаю, в Грузии в определенной степени царит хаос, то есть все зависит от конкретного менеджера, который будет смотреть твою заявку, и непонятно, по какому критерию он принимает решение. Стоит это 50 лари. Они не возвращаются, если открытие счета не одобрили. Потратить в кредитной организации придется несколько часов, и ходить туда нужно не раз. В грузинском банке в один день тебя обязательно не примут по непонятной причине».