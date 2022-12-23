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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Оснащённый вариатором «Москвич 3» будет стоить дороже варианта с механической коробкой передач
Базовая версия и так стоит почти 2 миллиона рублей.
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Обнародована информация о стоимости модели «Москвич 3», оснащённой вариатором. Ранее мы уже сообщали вам, что версия автомобиля с механической коробкой переключения передач обойдётся минимум в 1,97 миллиона рублей. А его альтернативная версия с другим типом трансмиссии стоит дороже.

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Так, представители предприятия, которые сейчас занимаются выпуском перелицованного китайского JAC, сообщили, что вариант с вариатором будет дороже где-то на 100 тысяч рублей. Также «Российская газета» сообщает, ссылаясь на опрошенных дилеров, сообщает о 80-100 тысячах рублей. Получается, городской кроссовер «Москвич 3» без механики будет стоить где-то 2,05-2,07 миллиона.

Автомобильные издания, напомним, остались в недоумении от ценовой политики «Москвича» — машина вышла дороже конкурентов. Та же Geely Coolray стоит от 1 879 990 рублей, а за Haval Jolion просят 1 899 000 рублей.

Для автомобиля «Москвич 3» доступны следующие опции: электроручник, дисковые задние тормоза, контроль давления в шинах, бесключевой доступ, люк и 17-дюймовые диски. Из силовых агрегатов будет доступен только один вариант — турбомотор объёмом 1,6 литра мощностью 150 л.с.

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В дилерские салоны новинка станет поступать уже на следующей неделе. Производитель заверяет, что в следующем году «Москвичи» появятся в крупных городах по всей стране.

#автомобили
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Оснащённый вариатором «Москвич 3» будет стоить дороже варианта с механической коробкой передач
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Оснащённый вариатором «Москвич 3» будет стоить дороже варианта с механической коробкой передач
Каа
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