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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль после стремительного падения начал резко укрепляться
В общем, болтанка продолжается.
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ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
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-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

В начале декабря после наложения на Россию ещё двух пакетов так называемых санкций, в которые включили эмбарго на закупки российской перевозимой морем нефти и внедрили на неё потолок цен, что в том числе привело к снижению стоимости нефти на мировых рынках, рубль отреагировал на данные события, начав стремительно ослабевать к иностранным валютам. Вчера российская валюта пробила минимум с весны, установившись на отметке в 72,13 рублей за доллар и 76,64 рублей за евро.

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Но сегодня рубль в ходе торгов на Мосбирже начал резко укрепляться, по итогу чего Центральный Банк установил курс на выходные в размере 68,67 рублей за доллар и 73,04 рублей за евро. Таким образом, за сутки рубль отыграл примерно 3,5 рубля по отношению к доллару и евро.

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Ситуация пока далека от предсказуемой, но экономисты и аналитики считают, что в ближайшее время курс закрепится в районе 64—65 рублей за доллар. Связано это с тем, что в конце года компании-экспортёры начинают выплачивать дивиденды и уплачивать налоги, тем самым повышая спрос на рубли.

#финансы #экономика
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Дмитрий
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Слишком сильно асус напоминать стала в белом цвете будто в одном сарае делали и вертушки такие же
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FelsheR-BAN100542
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Madarator
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Вам, сударь, нужно стать блогером на Оверах. Написано без всякой иронии и сарказма.
Экс-генерал НАТО призвал передать Украине оружие для нанесения ударов вглубь российской территории
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16:51
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