В общем, болтанка продолжается.

В начале декабря после наложения на Россию ещё двух пакетов так называемых санкций, в которые включили эмбарго на закупки российской перевозимой морем нефти и внедрили на неё потолок цен, что в том числе привело к снижению стоимости нефти на мировых рынках, рубль отреагировал на данные события, начав стремительно ослабевать к иностранным валютам. Вчера российская валюта пробила минимум с весны, установившись на отметке в 72,13 рублей за доллар и 76,64 рублей за евро.

реклама

Но сегодня рубль в ходе торгов на Мосбирже начал резко укрепляться, по итогу чего Центральный Банк установил курс на выходные в размере 68,67 рублей за доллар и 73,04 рублей за евро. Таким образом, за сутки рубль отыграл примерно 3,5 рубля по отношению к доллару и евро.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

Ситуация пока далека от предсказуемой, но экономисты и аналитики считают, что в ближайшее время курс закрепится в районе 64—65 рублей за доллар. Связано это с тем, что в конце года компании-экспортёры начинают выплачивать дивиденды и уплачивать налоги, тем самым повышая спрос на рубли.