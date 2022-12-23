О чём сообщило Минобороны РБ.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

После того как Россия и Беларусь договорились о создании совместной военной группировки, в республику стало в больших количествах поступать самое современное российское вооружение. Сегодня в Министерстве обороны РБ сообщили, что в Беларусь прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К».

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Как уточнил помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский в эфире телеканала СТВ, в ближайшие дни новые «Торы» уже поступят в соединения и воинские части, а личный состав уже прошёл подготовку и освоил комплексы. Как пояснил Касинский, «Тор-М2» позволяет поражать воздушные цели различного типа и летящих на «широком спектре высот».

Что касается непосредственно «Тор-М2К», то это колёсная модификация зенитно-ракетного комплекса, имеющая в своём боекомплекте восемь управляемых противовоздушных ракет.

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Где конкретно будут размещены зенитные комплексы, не уточняется. Стоит отметить, что белорусская военная группировка усиливается в ответ на наращивание угроз со стороны НАТО.