Никакого параллельно импорта — только прямые поставки из Китая.

Китайская компания FAW объявила о получении Одобрения типа транспортного средства на премиум-седан Hongqi H9 (знающие люди говорят, что читается как «Хунцы», оно же «Красное знамя»). До настоящего момента эти роскошные лимузины уже поставлялись в России, но только по схеме так называемого параллельного импорта.

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Информация о том, что Hongqi H9 будет поставляться в Россию официально, появилась ещё летом. Теперь стало ясно, что информация эта была изначально правдивой: в базе Росстандарте в качестве заявителя указано ООО «ФАВ Восточная Европа», которое также занимается продажей кроссоверов FAW Bestune T77 и Besturn X40. Что касается сертификата для Hongqi H9, то он начинает действовать начиная с сегодняшнего дня, 22 декабря 2022 года, по 21 декабря 2025-го. Машины будут поставляться в РФ напрямую из Китая.

Россиянам предложат версию с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. при 380 Нм крутящего момента, который работает в связке с семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Габариты автомобиля составляют 5137 x 1904 x 1493 мм с колёсной базой 3060 мм.

В России будет продаваться пятиместная версия седана, хотя в Китае можно заказать премиум-вариант с двумя раздельными задними креслами. Ещё для Hongqi H9 предусмотрены панорамная крыша, кресла с функцией массажа, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Если принимать во внимание тот факт, что данный автомобиль позиционируется производителем как прямой конкурент Mercedes-Benz S-класса и BMW 7, то все перечисленные выше опции просто в обязательном порядке должны быть представлены и в российской версии. Сюда же стоит записать подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему контроля давления в шинах, автоматически складывающиеся зеркала и многое другое.

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В продажу Hongqi H9 на территории РФ должен поступить в 2023 году, цены будут объявлены позже.