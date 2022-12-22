Конкретики пока нет.

Ещё задолго до того, как ЕС и страны G7 вместе с Австралией приняли потолок цен на перевозимую морем российскую нефть, российское руководство заявило, что в случае принятия такого решения ответные меры не заставят себя долго ждать. Сегодня президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, ответил на соответствующий вопрос, заявив, что указ об ответных мерах будет подписан на следующей неделе — в понедельник или вторник.

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По словам Путина, Россия ничего не потеряла от установления ЕС и G7 потолка цен на нефть, но при этом отметил, что ни к чему хорошему такие действия не приведут. Что же до содержания указа, то в конкретику глава государства пока вдаваться не стал.

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На днях Евросоюз также согласовал потолок цен на природный газ: он начнёт действовать с 15 февраля и ограничится отметкой в 180 евро за мегаватт-час, что примерно равно 1800—2000 евро за тысячу кубометров. Учитывая, что российские поставки газа в Европу и так уже практически равны нулю, данное решение выглядит больше символическим.