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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан на следующей неделе
Конкретики пока нет.
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Ещё задолго до того, как ЕС и страны G7 вместе с Австралией приняли потолок цен на перевозимую морем российскую нефть, российское руководство заявило, что в случае принятия такого решения ответные меры не заставят себя долго ждать. Сегодня президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, ответил на соответствующий вопрос, заявив, что указ об ответных мерах будет подписан на следующей неделе — в понедельник или вторник.

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По словам Путина, Россия ничего не потеряла от установления ЕС и G7 потолка цен на нефть, но при этом отметил, что ни к чему хорошему такие действия не приведут. Что же до содержания указа, то в конкретику глава государства пока вдаваться не стал.

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На днях Евросоюз также согласовал потолок цен на природный газ: он начнёт действовать с 15 февраля и ограничится отметкой в 180 евро за мегаватт-час, что примерно равно 1800—2000 евро за тысячу кубометров. Учитывая, что российские поставки газа в Европу и так уже практически равны нулю, данное решение выглядит больше символическим.

#экономика
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3000kyky Sakh
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Единственный контрудар, равный по силе санкциям против России - это обрезать поставки амиака в европейском направлении. Если Россия потянет такую нагрузку на бюджет и благосостояние народа, то Европа...
Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан на следующей неделе
Вам не убить Шешу!
20:36
Шеша, да забей ты на него, он типичный диванный неудачник, который хоть что то из себя только в интернетиках представляет
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