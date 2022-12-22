Дебютный кроссовер возрождённой марки поступит в ЦОДД.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал о дальнейших перспективах использования дебютных кроссоверов «Москвич 3», которые являются перелицованными китайскими автомобилями JAC JS4. Прямо сейчас эти машины собирают по методу крупноузловой сборки на столичном заводе.

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Так вот, ЦОДД в данный момент рассматривает возможность замены старых парконов на базе Hyundai Solaris на новые Jac JS4 — то есть, на возрождённые «Москвичи». Данные автомобили могут также быть использованы чиновниками для рабочих поездок. Максим Ликсутов подчеркнул, что «с учётом сегодняшней ситуации на рынке, “Москвич” будет востребован в том числе в такси и каршеринге.

«Завод "Москвич" — не только производственная площадка, но и гарантия того, чтобы у компаний такси и каршеринга будет партнёр с локальным производством, наличием компонентов, сервисной базой, с возможностью реагировать на новые потребности бизнеса, – рассказал вице-мэр. — В качестве примера могу сказать, что только московским компаниям такси нужно примерно 50 тысяч автомобилей для обновления своих парков».

Также Максим Ликсутов выразил свою уверенность в том, что нынешний «Москвич» — это вопрос стратегического развития городского транспорта. По данным вице-мэра, ежедневно в Москве и области совершается до 1,2 млн поездок. «Это люди, которые раньше ездили на своих автомобилях, либо те, которые пересядут на свои машины, если услуги такси ухудшатся», — уточнил чиновник. Поэтому использование перелицованных JAC в такси крайне важно для обеспечения надёжности сервиса, а также его доступности и современности.

Напомним, производство автомобилей «Москвич» запустили на бывшем заводе Renault в Москве 22 ноября. С недавних пор мы также знаем стоимость первой модели кроссовера — от 1,97 млн руб. за вариант с турбированным мотором объёмом 1,5 литра с механической коробкой передач.

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Эксперты остались в лёгком недоумении от негодования, поскольку основные конкуренты автомобиля «Москвич 3» стоят дешевле (Geely Coolray, Haval Jolion и другие).