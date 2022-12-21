«Отечественная» машина в базовой комплектации за 2 миллиона. Интересно, правда?

Как известно, в конце ноября в Москве на производственных мощностях ушедшего концерна Renault было возобновлено производство автомобилей «Москвич». Первой моделью стал кроссовер «Москвич 3», и вот, теперь, спустя месяц пресс-служба завода сообщила, что завершён выбор партнёров дилерской сети в Москве. Продажей и обслуживанием автомобилей на первом этапе будут заниматься одиннадцать дилерских центров, равномерно распределённых по столице.

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Как уточняет пресс-служба завода «Москвич», кроссовер «Москвич 3» в самой базовой комплектации будет продаваться по цене от 1 970 000 рублей. Цветовая палитра на данный момент весьма бедная, но включает в себя наиболее популярные варианты: автомобиль можно будет приобрести в белом, чёрном, красном, сером или голубом исполнении.

Начало новой жизни «Москвича» именно со столицы выглядит закономерным и символическим решением, ну а в следующем году шествие автомобилей данной марки продолжится с городов-миллионников. По мере увеличения производства «Москвич» будут выводить, так сказать, в общероссийский доступ.

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На первых порах представители завода делают ставку на таксопарки и сервисы каршеринга.