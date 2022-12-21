То, что состоявшаяся в конце прошлой недели премьера фильма «Аватар: Путь воды», представляющая собой сиквел оригинального «Аватара», очень быстро соберёт огромную сумму денег, было предсказуемо и очевидно всем. По состоянию на 19 декабря сборы картины превысили 497 миллионов долларов, в связи с чем издание Deadline справедливо предположило, что актуальная сумма на текущий момент уже перевалила за полмиллиарда долларов.
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Таким образом, лента про продолжение истории коренного народа планеты Пандора попала в десятку самых кассовых фильмов текущего года.
Что касается показов в России, то официально их вследствие ухода Disney с российского рынка не будет. Однако неофициальные и прочие «параллельно-импортные» копии доберутся до кинотеатров в середине января.