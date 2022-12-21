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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили $500 миллионов
Удивительного в этом мало.
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

То, что состоявшаяся в конце прошлой недели премьера фильма «Аватар: Путь воды», представляющая собой сиквел оригинального «Аватара», очень быстро соберёт огромную сумму денег, было предсказуемо и очевидно всем. По состоянию на 19 декабря сборы картины превысили 497 миллионов долларов, в связи с чем издание Deadline справедливо предположило, что актуальная сумма на текущий момент уже перевалила за полмиллиарда долларов.

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Таким образом, лента про продолжение истории коренного народа планеты Пандора попала в десятку самых кассовых фильмов текущего года.

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Что касается показов в России, то официально их вследствие ухода Disney с российского рынка не будет. Однако неофициальные и прочие «параллельно-импортные» копии доберутся до кинотеатров в середине января.

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Предвзятость = тупость и слепое фанбойство, а сейчас амд очень быстро выпускают новые крутые карты, которые неплохо так могут выступать против нвиде
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Вежливый N_A-S-A-M-S
14:39
так стадо же тупое и необразовнное. и без критического мышления. вот я и предоставляю стаду информацию. как миссионеры глупым аборигенам когда-то
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ахахаxа
14:38
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Владимир Каледин
14:38
Да неужели!? Ух ты! Сколько твои кремлевские нацисты спиздили на " оборону" и что построили!? А ничего! Один хлам " совковы на вооружени!й'
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