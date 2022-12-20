Они сами выбрали такой путь.

Произошедший в этом году «исход» иностранных компаний из России, безусловно, повлиял на насыщенность отечественного рынка, но и сами они, в свою очередь, сильно пострадали, утратив громадный рынок сбыта, вернуться на который будет уже крайне проблематично по целому ряду причин, включая уничтожение своей репутации среди россиян как надёжных партнёров. В большей степени «исход» затронул IT-сектор, а теперь, вплотную приблизившись к концу года, в Минцифры опубликовали свою оценку потерь международных IT-компаний после ухода с российского рынка.

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По словам главы ведомства Максута Шадаева, только за этот год потери иностранных IT-компаний, прекративших свою деятельность на территории России, составили порядка 650—700 миллиардов рублей (~$10 млрд долларов). Шадаев отметил, что компании сами отказались от этой выручки: их никто с рынка не выгонял.

Теперь российский IT-сектор будет выстраивать отношения с теми компаниями, которые готовы сотрудничать — в основном это страны так называемого «глобального юга»: Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. В государствах этого региона, заявляет Шадаев, наблюдается большой спрос на российские технологи и совместные проекты, так что ни о какой изоляции в данной сфере речи быть не может.

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Сегодня же глава Минцифры заявил, что за этот год из России уехали и не вернулись порядка 100 тысяч «айтишников», или около 10 % от их общего числа. При этом 80 % из уехавших IT-спецов продолжают работать на российские компании, так что формально ущерб от их «релокации» не столь драматичен, как многие пытаются показать.