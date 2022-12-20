Или примерно каждый десятый.

Не секрет, что если брать влияние введённых против России так называемых санкций по конкретным отраслям, то в числе наиболее сильно пострадавших оказалась IT-индустрия. Дело в том, что многие российские специалисты работали в зарубежном софте, компании-разработчики которого свернули свою деятельность в России, предложив в некоторых случаях своим сотрудникам релокацию. Кроме того, многие «айтишники» напрямую работали на зарубежных заказчиков, что вызвало трудности с оплатой труда, с доступом к репозиториям, «облакам» и прочим привычным инструментам. Добавить сюда ещё и объявление о частичной мобилизации, после которого многие, в том числе и представители IT, рванули куда глаза глядят, и вот, по итогу за пределы России только за этот год выехали порядка 100 тысяч «айтишников».

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Соответствующей информацией поделился глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, за две волны отъезда IT-специалистов Россию покинули и не вернулись 100 тысяч человек, или до 10 % всех сотрудников IT-компаний. При этом Шадаев отметил, что 80 % из уехавших «айтишников» продолжают работать на российские компании из-за границы. Сама суть IT-деятельности, к счастью для её представителей, позволяет это делать.

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Важно помнить, что реальных IT-спецов в России и раньше не хватало, а теперь их число только уменьшилось. В связи с этим в правительстве прорабатывают варианты, которые позволят вернуть уехавших работников.