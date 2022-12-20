Так уж сложилось, что далеко не все размещённые на «Википедии» материалы, в том числе русскоязычные, соответствуют требованиям нейтральности, а если уж брать за пример статьи о разворачивающихся сейчас событиях, то кроме как оторопи подача материала там ничего не вызывает. В том числе в связи с этим в Минцифры ускорили разработку отечественного аналога «Википедии» — портала под названием «Знания». Его полноценный запуск должен состояться уже в ближайшие месяцы — в первом квартале 2023 года.
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Насколько успешным и востребованным станет данное «импортозамещение», вопрос пока в высшей степени открытый. Важно помнить, что «Википедия» начала своё шествие в далёком 2001 году, стабильно развиваясь вот уже на протяжении двадцати одного года. Сможет ли портал «Знания» прошагать этот путь хотя бы за пять лет, вопрос, опять же, открытый.