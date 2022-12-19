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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: ЕС согласовал потолок цен на газ
Похоже, газа в Европе станет ещё меньше.
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Политики Евросоюза продолжают продавливать идею того, что покупатель может диктовать продавцу ту цену на товары, которая кажется привлекательной покупателю. На бытовом уровне люди понимают, что это абсурд, что экономика так не работает, и основополагающий экономический закон спроса и предложения отменить невозможно, но до руководителей ЕС всё это дойдёт только постфактум. Сегодня агентство Reuters со ссылкой на свои источники из чешского председательства в ЕС сообщило о том, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ.

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Договорённость была достигнута на фоне всё усугубляющегося энергетического кризиса в Европе; решение должно вступить в силу с 15 февраля следующего года. Верхняя граница, как сообщается, будет зафиксирована в размере 180 евро за мегаватт-час, что примерно равно 1 800 евро за тысячу кубометров газа.

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Как на данное решение отреагируют поставщики газа, коих у Европы и так было немного, а стало ещё меньше, вопрос риторический. Глядя на нарушающее все принципы здоровой экономики поведение стран Евросоюза, у государств, не представляющих коллективный Запад, должно накопиться уже огромное количество вопросов, подразумевающих очень неприятные и вынуждающие хорошо задуматься над происходящим ответы.

#финансы #экономика #природный газ
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