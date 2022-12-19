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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года
Рабочие места сохранят — а это главное.
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Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге должно быть возобновлено во второй половине 2023 года.

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Прямо сейчас руководство компании ведёт переговоры с новыми партнёрами, которые будут поставлять на бывший завод Nissan машинокомплекты. Все необходимые подготовительные процедуры обещают завершить в январе-феврале следующего года.

«Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя возобновление выпуска машин на предприятии. — Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнёрами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе-феврале».

Напомним, о том, что управление бывшего завода Nissan перешло к «АвтоВАЗу», в начале декабря сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В прошлом месяце ФГУП «НАМИ», контролируемое Минпромторгом ФГУП, приобрело все активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Это важно было сделать для сохранения рабочих мест, ключевых компетенций и производственного цикла.

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Новому владельцу разрешается привлекать другие компании в качестве на правах производственных партнёров, что, как мы видим, и было сделано.

#автомобили #автоваз #nissan
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